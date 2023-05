Immovilli: Ztl a Pallanza

“Per venire incontro alle problematiche di residenti, commercianti, esercenti, ristoratori e albergatori pallanzesi, la Lega Salvini Verbania suggerisce all’amministrazione comunale di predisporre una Ztl (“spenta” la notte) che parta da via Manzoni e consenta di parcheggiare negli stalli adiacenti a Palazzo di Città, con obbligo di svolta a destra in direzione Suna-Fondotoce. Per i bus su via Vittorio Veneto, si propone che possano transitare per permettere ai clienti degli alberghi di poter scendere, proseguendo poi sempre per Suna-Fondotoce.



A nostro avviso è una proposta di buon senso, in attesa poi di valutare ogni scelta possibile per il lungolago di Pallanza e in attesa del costruendo multipiano di via Crocetta, pensato proprio per favorire la pedonalizzazione del “salotto” della città. Invitiamo il sindaco a predisporre un piano viabilità così da formulare una delibera ad hoc allo scopo di ovviare alle odierne problematiche, e dare altresì una risposta alle sollecitazioni che abbiamo raccolto e ricevuto in questo ultimo mese, in occasione della riapertura del lungolago per le festività pasquali”.



Comunicato del capogruppo Lega Salvini in consiglio comunale a Verbania e della sezione cittadina.