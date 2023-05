Gli eventi di Cross Project

Giovedì 1 giugno 2023 Villa Giulia – Verbania (VB)

Arte, Natura e Corpo



Daniel Kok e Luke George (AUS), In collaborazione con Editoria e Giardini 2023, Workshop

ore 17:00, 3 h

Gratuito, prenotazione obbligatoria

info@crossproject.it | 3518081786

Massimo 20 partecipanti

info link ARTE, NATURA E CORPO (crossproject.it)

Hundreds + Thousands (Multi-City) è un piccolo movimento artistico: gli artisti creano un momento di condivisione sulle abitudini riguardo alle piante e sul giovamento dato dalla coesistenza con la natura. I partecipanti sono invitati a portare le proprie piante e a partecipare allo spettacolo nei giorni seguenti.



Venerdì 2 giugno 2023 Teatro Il Maggiore – Verbania (VB)

EartHeart – il cuore della terra (pièce teatrale)



EgriBiancoDanza e Kokoschka Revival(IT)

In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e IPUNTIDANZA della Fondazione Egri

Prima nazionale

Danza

ore 21:00

60′

Ingresso 15€ intero, 10€ ridotto, 2€ scuole

Lo spettacolo sintetizza le fasi precedenti del progetto EartHeart in una nuova dimensione teatrale, scandagliando con strumenti di avanguardia digitale, la potenza del pianeta e la meraviglia dei suoi ecosistemi, immergendo i danzatori in un fluire perpetuo di danza, immagini e suono.

Info EARTHEART - il cuore della terra (crossproject.it)



Sabato 3 e domenica 4 giugno 2023, Spazio Sant’Anna – Verbania (VB)

Hundreds+Thousands



Daniel Kok e Luke George (AUS)

In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo

Prima nazionale

Danza

ore 21:00

2 h

Ingresso 10€

Hundreds + Thousands è una rigogliosa performance sensoriale per esseri umani e piante, creata da Luke George (Melbourne) e Daniel Kok (Singapore).

Info HUNDREDS+THOUSANDS (crossproject.it)

Nell'ambito di CROSS FESTIVAL 2023 - CROSS project