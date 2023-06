Eventi Cannobio Giugno 2023

Mostra "Verso la speranza" di Trento Longaretti

Mostra visitabile fino a domenica 18 giugno 2023 nei seguenti giorni ed orari:

- giovedì ore 10.30-12.30;

- venerdì e sabato ore 10.30-12.30/16-18;

- domenica ore 10.30-12.30.

Per informazioni:

- Tel: +39 0323 840809 (orari ufficio);

- e-mail: rete@unionelagomaggiore.it



LA MOSTRA

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Longaretti di Bergamo, il cui Archivio ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento di interesse storico culturale, e la Galleria B&B Arte di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, che si occupa del lavoro dell'artista da molti anni.

La personale è una piccola antologica dedicata principalmente alla pittura, con opere scelte che vanno a rappresentare la ricchezza e la fantasia dei temi e dei soggetti indagati dall'artista: viandanti, musici, vecchi ebrei, famiglie, gente del circo, madri, paesaggi, scene sacre, nature morte... Non da ultimo, la sua attenzione per i profughi del mondo, la diaspora di chi subisce un conflitto, la fame, l'emarginazione, che ci ricordano la tragedia della guerra in Ucraina e rendono attualissima la sua ricerca.

In esposizione, anche alcune rarità, come i disegni della Sicilia, quando era pittore di guerra, un piatto in ceramica e alcuni vasi realizzati da detenute e dipinti dal maestro.



L'ARTISTA

Trento Longaretti (Treviglio, 1916 - Bergamo, 2017) nei suoi 100 anni di vita ha creato una vastissima produzione, volta ad esaltare la bellezza e la grandezza dell'uomo e la sua capacità di riscatto e di salvezza.

L'autore si è dedicato a una figurazione lirica che, a volte, sconfina nell'astrazione, e ha praticato tutte le tecniche.

Dopo gli studi presso l'Accademia di Brera, sotto la mirabile guida di Aldo Carpi, partecipa alle campagne d'armi in Slovenia, Sicilia e Albania.

Ha esposto più volte alla Biennale di Venezia (1942, 1948, 1950 e 1956), alla Quadriennale di Roma nel 1952, e a numerose mostre internazionali (Londra, New York, Parigi, Buenos Aires, Toronto, Ottawa, Amsterdam, Monaco, Stoccolma…).

È stato Professore e Direttore dell'Accademia Carrara dal 1953, succedendo ad Achille Funi, e dimettendosi nel 1978, per consacrarsi esclusivamente alla pittura.

Nel 2016, in occasione del suo centesimo compleanno, la città di Bergamo lo festeggia con una serie di iniziative.

Mostra "Non avrà titolo" di Mimmo Paladino



Mostra visitabile da sabato 24 giugno a domenica 8 ottobre 2023 nei seguenti giorni e orari:



-Mercoledì 16.30 - 18.30

-Giovedì 10.00 -13.00

-Venerdì e Sabato 10.00-13.00 | 16.30-18.30

-Domenica 10.00-13.00



Dal 1 settembre:

-Giovedì 10.30 - 12.30

-Venerdì e Sabato 10.30-12.30 | 16.30-18.30

-Domenica 10.30-12.30



Per informazioni:

-Tel: +39 0323 840809 (orari ufficio)

-e-mail: rete@unionelagomaggiore.it



LA MOSTRA

Il progetto espositivo si concentra sulla produzione pittorica degli ultimi quindici anni e oltre di lavoro, con dipinti di grande e medio formato.

Il titolo della mostra, che riecheggia una delle sue opere storiche, intende proprio rivelare l’idea di presente e di futuro custodita nei suoi lavori, in cui teste, tracce, segni arcaici si stratificano e cambiano direzione ritornando costantemente nonostante siano oggetto di persistenti metamorfosi e riflessioni. Le sue sono icone di un tempo dilatato di cui non si possono rintracciare gli estremi cronologici o geografici, ma sono riconoscibili a tutti, poiché sono universali, appartenendo a un discorso sulla pittura che Paladino traccia in particolar modo dagli anni Settanta.

La sua è una pittura che si concentra sullo spazio, lo attraversa, lo penetra, lo trasforma; altre volte lo stravolge e poi lo ricompone con un ordine nuovo in cui tanti elementi affiancati e poi ridisegnati riescono a concepire un discorso che vive di combinazioni di linguaggi che l’artista ha sempre concepito come una pratica in grado di assorbire tutto: disegno, scultura, spazio, materia, metamorfosi vuoto, gesto, anche assenza come l’opera scelta dall’artista e dal curatore come immagine guida di questa mostra, quasi una sinopia, che ci ribadisce quanto per l’artista la pittura sia un fatto mentale.



L'ARTISTA

Domenico Paladino nasce a Paduli (BN) nel 1948. Negli anni ’60, affascinato dal clima culturale dell’epoca tra arte concettuale e Pop Art americana, si avvicina all’arte e dalle iniziali sperimentazioni concettuali l’artista trasferisce la propria attenzione sulla pittura figurativa.

Nel 1980 partecipa alla Biennale di Venezia dove viene ufficialmente presentata la Transavanguardia.

L'attività espositiva estera si intensifica negli anni '90: nel 1994 è primo tra gli artisti italiani contemporanei ad esporre alla Galleria Nazionale di belle Arti di Pechino.

Nel 2003 paladino viene scelto come rappresentante dell'arte italiana durante la presidenza italiana a Bruxelles.

Nel 2009 espone una serie di sculture en plain air che riempono le strade, le piazze e i palazzi del paese di Orta S. Giuglio.

Nel 2012 viene nominato Membro ordinario della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti in Vaticano da parte di Papa Benedetto XVI.

nel 2021 gli viene conferita la Laurea Honoris Causa in Arti Visive presso la prestigiosa Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Bancarelle sotto le stelle



A partire da venerdì 2 giugno e per ogni venerdì dalle 15.00 alle 23.00, non perdetevi le Bancarelle sotto le Stelle!



Si tratta di mercatini dell'artigianato, dell'antiquariato, del collezionismo e della creatività locale nell'incantevole cornice del lungolago.



In caso di pioggia il mercatino verrà sospeso.

Concerto in occasione del 45°esimo anno di fondazione del Coro Stella



Sabato 3 giugno dalle ore 21:00 a Sant'Agata ci sarà il Concerto in occasione del 45°esimo anno di fondazione del Coro Stella Traffiumese.

Funny Games in borgo



Sabato 3 giugno dalle ore 15:00 non perdetevi i giochi in borgo in compagnia di Bar Parasio.



Una giornata all'insegna del divertimento con giochi, musica e buonissimo cibo!

Dj Sonik a Cannobio



SABATO 10 GIUGNO DALLE ORE 21.30 SONIK DJ IN CONCERTO A CANNOBIO.

Il dj-set si terrà in piazza Martiri della Libertà (zona Lido)



Il suono di tendenza, l'elettronica e i campioni musicali che hanno segnato la storia si fondono in quasi

2 ore di spettacolo in una location suggestiva situata sulla riva nord-occidentale del Lago Maggiore.

L' artista propone i suoi brani inediti e remix di hit internazionali di grande successo.



Durante l' esibizione open air dell' artista verrà realizzato un programma televisivo della durata di 15 minuti circa che sarà successivamente messo in onda in prima serata sul canale 180 di Sky @TvModa.

Durante questi 15 minuti circa, verranno montate immagini video suggestive di Cannobio, tali riprese verranno miscelate insieme all’esibizione dell’artista e formeranno l'episodio che andrà in onda in prima serata su Sky.



L’obiettivo è di mettere in luce la risposta della città al sostegno dell’apparato turistico culturale e dello spettacolo senza trascurare lo stretto rapporto tra il patrimonio che offre il territorio e il linguaggio artistico.

Un progetto unico ed esclusivo: è indubbio infatti, che mettere in scena la bellezza di un territorio mediante la musica, porti con sé un forte messaggio, essendo proprio la musica il più potente linguaggio di comunicazione universale.









Rolling Truck Street Food



15.16.17 giugno 2023

Il tour di Rolling Truck Street Food entra nel vivo, anticipando l’arrivo dell’estate in una stupenda location sul Lago Maggiore. Sarà una della tappe più attesa della stagione 2023.



Cannobio - Piazza Martiri della Libertà



INGRESSO GRATUITO



ORARI:

Giovedì dalle ore 11 alle ore 24

Venerdì dalle ore 11 alle ore 24

Sabato dalle ore 11 alle ore 24



Ti aspettiamo davanti ad una splendida vista lago dal 15 al 17 giugno per vivere con noi tre giorni all'insegna del nostro miglior street food. Le caratteristiche cucine su truck saranno a disposizione con saporite specialità italiane e internazionali e un’ottima selezione di drink oltre che a una varietà di birre artigianali

Ottima musica e spettacoli animeranno la 3 giorni di Festival del Cibo di Strada.

Mercatino radiocollezionismo



Torna l'evento per gli amanti dell'artigianato e dell'oggettistica!

Il mercatino del collezionismo vi aspetta sul lungolago di Cannobio ogni terzo sabato del mese dalle ore 11:00 per tutta l'estate.



Ecco a voi gli appuntamenti:

Sabato 17 giugno

Sabato 15 luglio

Sabato 19 agosto

Sabato 16 settembre

Sabato 21 ottobre

Serate musicali di Giugno



Sabato 10 giugno presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 si terrà la serata musicale in compagnia di Dj Sonik.



Giovedì 22 giugno presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 si terrà il concerto dell'Orchestra Tabarin.



Sabato 24 giungo presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 avrà luogo il concerto di Ascona Big Band.



Domenica 25 giugno presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 si terrà il concerto di Jazz Ascona.



Lunedì 26 giugno presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 avrà luogo il Concerto di Pianoforte.



Martedì 27 giugno presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 avrà luogo la serata musicale in compagnia di Morgana Festival Liscio.



Giovedì 29 giugno presso il Lungolago di Cannobio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 si terrà il concerto di D-Soul.



In caso di pioggia gli eventi verranno annullati.