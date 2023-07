Industrie: in Piemonte segnali positivi

Industrie in Piemonte: l'osservatorio Mecspe sull'industria manifatturiera ha pubblicato gli esiti della sua ultima ricerca sul tessuto produttivo regionale, evidenziando alcuni dati positivi.



Analizzando i dati di Unioncamere-Infocamere Movimprese relativi al primo semestre del 2023, l'osservatorio Mecspe ha scattato una fotografia all'andamento delle industrie manifatturiere piemontesi relativamente alla prima parte dell'anno. Il periodo in esame in Piemonte è stato segnato sicuramente dalla difficoltà di reperimento delle risorse umane (per il 59%) e delle materie prime (50%), oltre che dall’aumento dell’inflazione (47%) e dei tassi di interesse (32%), mentre per quanto riguarda l’andamento, per quasi otto imprese su dieci i fatturati restano stabili o in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e per il 72% il portafoglio ordini è considerato adeguato.



Un dato importante se si considera il tessuto produttivo piemontese: nel primo trimestre 2023, l’industria manifatturiera nel territorio ha registrato ben 34.265 imprese attive (6° posto in Italia per numerosità), rappresentando il 9% delle aziende totali nella regione. Un dato, quest’ultimo, in linea con la media nazionale. A livello provinciale, il numero più alto di imprese manifatturiere si registra a Torino (16.999), seguita da Cuneo (4.998), Alessandria (3.550), Novara (2.907), Asti (1.698), Biella (1.615), Vercelli (1.322), e, fanalino di coda, Verbania (1.176).