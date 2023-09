Verbania Futura su EURO 5

Non c'e' dubbio che sulla vicenda relativa al divieto di circolazione dei veicoli diesel EURO 5 sia stato fatto un grande pasticcio da parte della Regione, pasticcio che, a quanto si apprende, dovrebbe essere stato risolto in questi giorni a seguito di interlocuzioni tra Regione e Governo all'esito delle quali l'entrata in vigore della misura dovrebbe essere rinviata con l'emanazione di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Come è inevitabile in queste situazioni c'è' chi vi si infila con l'intento di cavalcare il motivato malessere dei cittadini, magari con un occhio non disinteressato alle elezioni regionali e amministrative del giugno 2024.



E' il caso del Sindaco di Verbania che, dopo aver criticato l'ordinanza regionale, anche con motivazioni di buon senso, ha affermato che Verbania di fronte ad una situazione così pasticciata non si sarebbe adeguata.



Peccato che la Marchionini di questi giorni sia la stessa Marchionini che con l'ordinanza sindacale n. 499 del 3 Agosto 2021 (testo che alleghiamo vedi pag. 4 comma 1.2), abbia vietato la circolazione dei veicoli diesel sino alla categoria Euro 5 a partire dal 15 settembre 2023.



Marchionini che ha criticato la Regione Piemonte è dunque la stessa persona che 2 anni fa aveva già firmato l'ordinanza che prevedeva il divieto di circolazione dei veicoli diesel EURO 5 proprio dal 15 settembre 2023.



Delle due l'una: o la mano destra non sa quello che fa la sinistra, e ciò è sicuramente cosa non perdonabile ad un Sindaco; oppure Marchionini pensa di aver a che fare con una platea di cittadini sprovveduti e del tutto smemorati. Ma ahinoi, carta canta!



Tra la Regione Piemonte e il sindaco di Verbania diciamo che, senza dubbio, la palma d'oro della “figura barbina” è da assegnare al Sindaco di Verbania che ha vinto “a tavolino” la partita!