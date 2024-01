Appaltati i lavori allo stabile ex Carolina Alvazzi

Nello stabile della ex scuola Carolina Alvazzi in corso Cairoli a Verbania Intra, troverà spazio il nuovo Centro per l’Impiego.Infatti, in questi giorni con una determina del Comune di Verbania è stato assegnato alla società EDIL MA il compito di ristrutturare l’edificio.“Un risultato importante – segnala il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – perché porta a compimento la ristrutturazione di questo nostro edificio in seguito a un accordo tra la nostra Amministrazione Comunale e l’Agenzia Piemonte Lavoro. Questo intervento, nello stesso edificio, arriva dopo l'apertura della nuova sede della Farmacia Comunale a fine 2018 e la sistemazione, avvenuta in questi mesi, degli gli spazi (per 460 mila euro) del primo piano per adeguarli a scopi sociosanitari per poter offrire prossimamente una prima iniziativa di odontoiatria sociale, con prestazioni dentistiche gratuite per persone e famiglie che non possono permetterselo".Con questo appalto, i cui lavori saranno svolti entro l’estate, si riporta a nuova vita e a un rilancio completo ad un uso pubblico questo stabile. L’importo previsto dei lavori è di 662 mila euro, finanziato in parte con i fondi europei del PNRR per 400 mila euro.Amministrazione Comunale Verbania