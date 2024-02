Cantieri lavoro per disoccupati

Sono stati pubblicati, sul sito del comune di Verbania e su quello del Centro dell'Impiego, due avvisi per partecipare alla selezione per cantieri di lavoro per quattro disoccupati over 45 anni, con una priorità per i residenti di Verbania.



"Continua – dichiara il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – lo sforzo di questa Amministrazione Comunale, per quanto possibile, sul tema del lavoro che manca. Per questo proseguiamo con la messa in campo di cantieri di lavoro per persone in difficoltà lavorativa come questi che fanno seguito ai numerosi degli scorsi anni".



Due sono i cantieri finanziati sul bando della Regione Piemonte, relativi all’inserimento di quattro persone in due differenti progetti di cantiere: due persone per attività riferite alla Squadra Manutenzione e Verde e altre due in riferimento al Progetto Amministrativo.



Le domande vanno compilate sul sito del Centro dell'impiego dalle ore 8:00 DEL 27/02/2024 ALLE ORE 23.59 DEL 2/03/2024 al link https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-nord-est/#collapse-id-1 cliccando su link "persone disoccupate over 45".



Le caratteristiche richieste per partecipare agli avvisi:

- inoccupati/e o disoccupati/e con età uguale o superiore a 45 anni (con priorità per le persone con bassa scolarità);

- inoccupati/e o disoccupati/e in carico ai servizi socio-assistenziali, con basso livello di istruzioni, in condizioni socio/familiari di particolare difficoltà/gravità;

- non inserite in altre politiche attive a sostegno del lavoro attivate dalla programmazione regionale e nazionale;

- in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015;

- conoscenze base d’informatica ed utilizzo Computer per chi parteciperà alla domanda Amministrativi;

- saper utilizzare soffiatore e tagliaerba a motore per chi parteciperà alla domanda per la Squadra Manutenzione e Verde.



La tipologia di intervento proposta è accessibile ad entrambi i generi. In particolare per la squadra operaia e del verde le attività di pulizia a fondo con l’estrazione di radici ben si presta anche alla precisione del lavoro femminile. E’ marginale la movimentazione di carichi importanti.



Si precisa che, una volta stilata le graduatorie da parte del Centro per l’Impiego, l’Ente svolgerà una prova pratica e un colloquio attitudinale per selezionare i cantieristi, in particolare le persone che hanno aderito all’avviso Squadra Manutenzione e Verde svolgeranno una prova pratica su:

- Uso di attrezzatura manuale, per esempio: rastrello, forca.

- Uso di macchinari a motore, per esempio: decespugliatore, soffiatore.



Le persone che hanno aderito all’avviso per amministrativo faranno una semplice prova pratica sull’utilizzo del Computer. Si prevede un contratto di 260 giorni, per 25 ore settimanali, retribuzione giornaliera di € 27,64. Viene applicata una priorità per residenti di Verbania.



Amministrazione Comunale Verbania