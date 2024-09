Tones Teatro Natura, stagione di successo

Iniziata l’8 giugno con il concerto degli Stunts Pilots, la stagione è partita non senza difficoltà considerando la forte pioggia che si è abbattuta nella zona tutto il mese di giugno e a inizio luglio, per cui il team di Tones on the Stones è riuscito a trovare soluzioni evitando l’annullamento degli spettacoli tramite spostamenti di data o portando al chiuso alcune attività. Rispetto all’anno precedente, è stata registrata una forte crescita di partecipazione da parte del pubblico: dalle 4.700 persone registrate nel 2022, passando alle 6.500 nel 2023 siamo arrivati alle 7.200 nel 2024.



Particolare successo, nonostante le condizioni climatiche di pioggia e di freddo che hanno caratterizzato quei giorni, ha riscosso il nuovo format di questa stagione, Sphera, che si è tenuto dal 21 al 23 giugno. Complessivamente sono state accolte 1.500 persone, risultato positivo e incoraggiante che conferma l’attenzione di Tones Teatro Natura rispetto ai temi ecologici e ambientali. La transizione ecologica sarà sicuramente al centro delle future programmazioni di Tones Teatro Natura, con il fine di coinvolgere sempre di più non solo il pubblico, ma anche le imprese del territorio.

Ringraziamenti speciali vanno al CAI e al Parco Valgrande, che hanno dato un contributo importante per questo nuovo progetto.



Fiore all’occhiello della stagione è stato il festival internazionale Nextones, giunto alla sua undicesima edizione, che si è tenuto dal 18 al 21 luglio, e che ha raggiunto anche quest’anno importanti risultati: 400 campeggiatori, di cui il 50% stranieri, e 2.500 presenze, di cui quasi il 90% proveniente da fuori provincia.



“Siamo orgogliosi di rappresentare una leva significativa per lo sviluppo territoriale anche in ambito turistico”, dichiara il Presidente della Fondazione Tones on the Stones Fabrizio Bressani. “I risultati e le ricadute economiche sono senza dubbio positivi per il territorio, e stanno ripagando i nostri grandi sforzi e investimenti. Per proseguire in questo cammino, serve l’impegno e il supporto delle istituzioni pubbliche e private per affrontare tematiche che non possiamo risolvere in autonomia, sempre più urgenti per una fruizione di Tones Teatro Natura più agevole e continuativa, come ad esempio i parcheggi e la sicurezza delle strade limitrofe al teatro. Questi sono aspetti che consideriamo senz’altro dovuti ai cittadini e al nostro pubblico”.



“Ringrazio tutto il nostro staff, i collaboratori esterni, i tecnici e i numerosi volontari per aver lavorato con grande energia ad una stagione davvero ricca e complessa” dichiara Maddalena Calderoni, direttore artistico della Fondazione Tones on the Stones. “Ringrazio i duecento artisti provenienti dall’Italia e da tutta Europa che hanno dato vita a spettacoli di grande qualità. Ringrazio anche Threes Production che oramai da tre anni lavorano con noi per la realizzazione di Nextones. Un ringraziamento speciale anche a Claudio Mazzucchelli, che ci sta affiancando nel nostro posizionamento nazionale per gli eventi immersivi”.



Sono già avviati i lavori per la prossima stagione e per il consolidamento e i progetti per le nuove generazioni della provincia, come RiGenerAzioni dedicati ad ambiente e Agenda 2030 dedicato agli studenti del VCO.



Il lavoro della Fondazione Tones on the Stones si impegna per supportare i ragazzi della provincia VCO, pochi in percentuale ma bisognosi di investimenti progettuali, sperando di dare il buon esempio e riuscire a unire le forze di soggetti pubblici e privati. Proprio in quest’ottica uno degli obiettivi sarà risolvere le criticità riguardo il raggiungimento di Tones Teatro Natura da parte delle scolaresche. Sono molte le richieste di coinvolgimento da parte delle scuole per le attività educational proposte dal teatro, e per questo è necessario sollecitare le aziende di trasporto pubblico e privato e le istituzioni affinché il percorso venga agevolato.



La famiglia di Tones Teatro Natura è sempre più solida e ricca. Le imprese del territorio sono sempre più vicine cogliendo il valore e l’opportunità strategica di un luogo così unico: in primis il settore lapideo, rappresentato da Assograniti VCO con Gruppo Tosco Marmi Moro Serizzo, Cave Marmi Vallestrona e F.lli Corbelli; e poi Aedes, Acqua Novara VCO, Allianz 101, Altea Federation, Fideuram Luca Fabbri, Fonderia Alfredo Togno, RB Impianti, Borgo Agnello, Rolandi Impianti, Concessionarie Papa Nicolini, Lavanderia Milanese, Amigliarini. Tra gli sponsor nazionali Banca Etica, Enel, Epson, Ricola, Holcim, 4Dodo e L’Artistica Savigliano.



Ricordiamo che Tones Teatro Natura è finanziato principalmente dal Ministero della Cultura, da Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio e dalle Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del VCO.



La Fondazione Tones on the Stones si impegna da sempre per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli eventi a Tones Teatro Natura, coinvolgendo la comunità e il territorio.

A luglio 2024 Tones on the Stones ha rinnovato la propria certificazione per la gestione “eventi sostenibili” secondo lo standard internazionale ISO 20121. Un percorso che coinvolge anche il pubblico e tutti gli stakeholder. Esempio virtuoso a livello nazionale, Tones Teatro natura viene sempre più presentato in convegni, università e ministeri come un Best Case.