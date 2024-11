Novembre a Casa Ceretti

La compagnia degli Scacchi!

Tutti i Mercoledì

Ogni mercoledì, alle 17:30, Casa Ceretti apre le porte a tutti gli appassionati del gioco degli scacchi. Porta la tua scacchiera e vieni a sfidare altri giocatori in una serata di strategia, buon cibo e aperitivi sfiziosi!



NovemberFest!

Venerdì 8 Novembre

Un evento in collaborazione con il Birrificio Balabiott

Ogni birra a soli 5€ – puoi ritirare i gettoni direttamente in cassa. Incluso nel prezzo, ti aspetta un delizioso buffet in stile Casa Ceretti, perfetto da accompagnare a ogni sorso!

Musica dal vivo? Certo! La serata sarà animata da una Jam Session aperta: La serata sarà animata da una Jam Session aperta: porta il tuo strumento o unisciti alla magia della musica condivisa per creare insieme la perfetta atmosfera di festa.



Un sorso di Scienza

Giovedì 17 Ottobre

In questo appuntamento, la Dr.ssa Giulia Cesarini del CNR-IRSA ci guiderà in un viaggio tra le micro e macro plastiche che inquinano le acque dolci, con un talk intitolato: "𝙈𝙚𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚 𝙞𝙣 𝙖 (𝙋𝙡𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘) 𝘽𝙤𝙩𝙩𝙡𝙚: 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙘𝙧𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙢𝙞𝙘𝙧𝙤𝙥𝙡𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙤𝙡𝙘𝙞"Non perdete l'occasione di scoprire di più su uno dei temi più rilevanti per il nostro pianeta, per approfondire l'impatto delle plastiche sull’ecosistema acquatico.



Psycho Balera

Sabato 23 novembre

A farci ballare ci penserà Il $ini$tRo Trio.

"Psycho Balera" per descrivere il loro show unico, dove la musica si trasforma in una festa tra folk italiano, gipsy-rock, cantautorato e country, arricchita da una scenografia da orchestra liscio! La serata promette risate, dediche, sketch comici e inviti alla danza: il pubblico non sarà mai solo spettatore! Non perdere la possibilità di divertirti con grandi successi italiani e internazionali reinterpretati in chiave travolgente.

"Io ero il Milanese"



Incontro con Mauro Pescio

Domenica 24 Novembre

Il nostro è un progetto di reinserimento lavorativo, un progetto che crede nel potere del riscatto, e delle seconde possibilità. Per questa ragione è per noi molto emozionante avere come ospite Mauro Pescio, co-autore di "Io Ero il Milanese", una storia raccontata dapprima come Podcast e poi divenuta Libro.

Quella di "Io ero Il Milanese" è una storia vera, intensa e ricca di umanità, che racconta gli errori e la rinascita di Lorenzo S., ex rapinatore conosciuto come “il Milanese”.

Nel libro, gli autori esplorano la vita di un uomo che ha compiuto scelte sbagliate, cadendo e toccando il fondo, ma che, grazie al confronto con gli altri, ha trovato la forza di rialzarsi. Un racconto avvincente, pieno di colpi di scena, che ci insegna a non perdere mai la speranza e a credere nella forza di una seconda possibilità.

Se ti piace lavorare con le mani e creare qualcosa di unico, non puoi perdere il Laboratorio di Feltro! Insieme a Elena della Valentina, impareremo a lavorare la lana per creare un bellissimo arazzo che rappresenterà il progetto di Teniamoci Vicini.



📅 Ogni due 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶', dalle 𝟭𝟰.𝟯𝟬 alle 𝟭𝟲.𝟯𝟬, ecco le date:

𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 -𝟭𝟵 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

𝟯 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 - 𝟭𝟳 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲



Per informazioni:

📞 +39 342 790 2353

teniamocivicini@casaceretti.it