Caffè del Vicariato dei Laghi

Nellìincontro esploreremo la presenza e l'influenza del male nella vita quotidiana, comprenderemo quali mezzi il maligno utilizza per cercare di insinuarsi nelle nostre vite, e come difenderci e metterci al riparo.Ad accompagnarci in questa ricerca avremo il piacere di avere ospite il Prof. Diego Manetti, nato a Casale Monferrato nel 1973, laureato in Filosofia, Scienze religiose e Teologia, docente delle scuole superiori, autore di saggi su tematiche religiose e di numerosi studi sul tema della spiritualità e del male, nonché collaboratore di Radio Maria.L’appuntamento, per l’ultimo dei caffè di questa dodicesima stagione, è dunque all’Oratorio San Vittore di Verbania Intra, sabato 29 marzo, alle ore 20.45.I caffè sono un ciclo di incontri in cui ci si ritrova ad ascoltare un relatore di indubbia competenza, con l’obiettivo di cercare di utilizzare la ragione per fare luce e chiarezza su temi scottanti e sulle domande che fanno parte della vita dell'uomo.La vera scommessa che gli organizzatori si pongono con questi incontri è proprio quella di dimostrare che la Fede è ragionevole, e che tra scienza e fede non c’è contraddizione ma – anzi – un rapporto stretto e virtuoso.I Caffè sono organizzati dal Vicariato dei Laghi della nostra diocesi, che comprende le realtà del Verbano e del Cusio, ma sono ovviamente aperti a chiunque abbia voglia di partecipare, credenti e non credenti, chi è in ricerca, ma anche chi – magari immerso nella propria quotidianità – si sente un po’ “fermo” nel proprio cammino.