Inverno demografico: Il VCO fanalino di coda

Secondo i dati dell'Istat, ancora provvisori ma che fotografano una realtà preoccupante, il nostro territorio ha perso 1619 cittadini nell'ultimo anno. I Piemontesi, infatti, erano nell'ottobre del 2023 4.254.820, a ottobre 2024 sono scesi a 4. 253.201.



174 le nascite in meno rispetto allo stesso periodio del 2023, 276 i morti in più



Il Vco è la provincia con il tasso più basso di natalità e più alto di vecchiaia e se non saprà invertire la tendenza tra meno di vent’anni potrebbe andare sotto la soglia dei 145 mila residenti con un saldo negativo insostenibile tra anziani, a cui pagare pensioni e assistenza e giovani, produttori di reddito e motore di sviluppo.



Il resto del Piemonte non brilla, ma in alcuni casi si difende. Cuneo, per esempio, con la percentuale dei nati quest’anno supera quella dell'anno scorso e pure la media nazionale con il 6,8 % a fronte del 6,4 %.