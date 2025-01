Iscrizioni scolastiche anno scolastico 2025/2026

Su disposizione del Ministero dell’istruzione e del merito, le iscrizioni scolastiche dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali e per il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Piemonte.Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica del Ministero dell’istruzione e del merito, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).Le domande di iscrizione possono essere presentate dall'8 al 31 gennaio 2025.