Metti una sera al cinema - La Moglie del Presidente

Titolo: LA MOGLIE DEL PRESIDENTE Regia: Léa Domenach



Interpreti: Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli, Lionel Abelanski, Artus, Maud Wyler

Durata: 92′ Origine: Francia, 2023



La moglie del Presidente è l’opera prima di Léa Domenach, dedicata alla rivincita di una donna vissuta per troppo tempo all’ombra del marito, la premiere dame Bernadette Chirac. Il film, pur essendo incentrato su un personaggio reale e non di finzione non è un biopic, o più precisamente è un “falso biopic” perché pur partendo da dati di cronaca, si prende delle libertà mescolando, nel puro intento di divertire lo spettatore, vero e falso. Per esempio, Bernadette e Nicolas Sarkozy si sono certamente incontrati nel 2007 in segreto, prima delle elezioni, ma non nel confessionale di una chiesa; e ancora il suo stilista Karl Lagerfeld certamente le diede preziosi consigli sul look ma non le consegnò la sua più recente collezione per timore di essere considerato vintage.

Catherine Deneuve è impeccabile nell’interpretare una premiere dame le cui origini nobiliari e il cui status di moglie del Presidente di Francia non le impediscono di esser leggera, ironica, divertente, popolare, di rispettare i tempi comici e soprattutto di far sorridere, con le battute, con una mirabile espressività ma anche con i suoi silenzi. Perché in questa commedia non si ride a crepapelle ma piuttosto si sorride e ci si compiace della lotta silenziosa e diplomatica di una donna che, nonostante sia stata lasciata sempre in secondo piano da un marito che “affettuosamente” la soprannominava la tortue (la tartaruga), diventerà per lui, e contro ogni suo volere e previsione, un formidabile risorsa. Sarkozy infatti le dirà che la vera politica del clan Chirac è proprio lei.