Milanesi Presidente Unione Industriale VCO

Milanesi, 59 anni, è Direttore Industriale di Lagostina S.p.A., azienda storica fondata nel 1901 fortemente rappresentativa del nostro territorio e del made in Italy nel mondo, nonché una delle fondatrici di Unione Industriale VCO, nel lontano 1919.



Sarà poi l’Assemblea dei Soci dell’Unione, il prossimo giugno, a procedere all’elezione di Fausto Milanesi alla carica di Presidente per il quadriennio 2025-2029, al termine del mandato di Michele Setaro, in carica dal 2019.



Milanesi partecipa attivamente alla vita dell’Associazione da anni, essendo già membro del Consiglio Generale e, dal 2021, Presidente della Sezione Meccanica della stessa Unione.



“Con la mia candidatura alla Presidenza di Unione Industriale – ha dichiarato Milanesi – intendo intensificare il mio impegno e la mia dedizione verso la “causa associativa”, delineando le linee guida da seguire per un ulteriore sviluppo e un rafforzamento di Unione Industriale VCO presso il tessuto imprenditoriale e le istituzioni, nel corso del prossimo quadriennio”.