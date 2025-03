Ha riaperto Villa Taranto

Nel rispetto degli equilibri delicatissimi che uno dei più prestigiosi giardini botanici d’Europa richiede, l’esplosione delle fioriture di quest’anno aprirà a un nuovo ciclo per il Parco.



Nato nel 1931 dalla volontà del Capitano Scozzese Neil Mc Eacharn ha dalla sua origine l’ambizione di ospitare più specie possibili provenienti da tutto il mondo, cosa resa fattibile da un dislivello di circa 70 metri che offre condizioni microclimatiche differenti.



Oltre centomila fioriture a stagione, per un elemento vivo che cambia continuamente. ll viale delle felci, una perla, con esemplari di quasi cent’anni arrivati dall’Australia. Circa 40mila bulbi piantati e un’ottantina di specie. 200metri quadri di rose. E per quest’estate, nell’area Mediterranea la promessa di alcune sorprese… Mille metri quadri di prati fioriti, distribuiti in tre parti differenti del parco.



Non mancano poi le rarità botaniche, come gli Abies nebrodensis, di cui restano solo 30 piante madri nel Parco dei Nebrodi in Sicilia, se non contiamo l’esemplare a Villa Taranto dal 1960. O la Cupressus doupreziana: presente sull’altopiano algerino: ne sono rimasti solo 200 esemplari, trattandosi di piante in via di estinzione.





L’Ente giardini botanici di Villa Taranto abbraccia la natura





All’interno dei giardini non vengono utilizzati fitofarmaci dal 2015. Una rarità dall’impatto fortissimo, che complica il lavoro dei giardinieri ma si sposa con la filosofia dell’Ente che rimette al centro la natura. “I cambiamenti climatici si fanno sentire anche sul Giardino, che io chiamo ‘vecchio signore’, questo ci impone soluzioni sempre nuove e apre a nuove sfide – dice Fabrizio Butté, responsabile botanico - Inizia la fioritura di rododendri, magnolie, narcisi. E delle viole messe a dimora a novembre. Iniziano le tardo invernali e le primaverili precoci. Abbiamo già allestito la serra della victtoria amazzonica, tra poco la metteremo nei vasi. Tutti i tulipani sono usciti dal terreno, a giorni fioriranno. Il giardino si sta svegliando”.



Tutto il parco è percorso da camminamenti, che lo rendono accessibile con qualsiasi condizione meteorologica e a tutti, anche ai disabili.



Il direttore Andrea Cottini: “Siamo orgogliosi di aprire oggi i cancelli di questo luogo straordinario, che educa alla bellezza e alla cura. Stiamo avviando un percorso di sviluppo dell’Ente perché i Giardini di Villa Taranto siano sempre più apprezzati. Siamo un giardino nato da un catalogo botanico, dall’ambizione e dalla passione di un uomo di visione. Ripartire da quella visione, con stimoli sempre nuovi per regalare ai visitatori esperienze eccezionali, è la strada su cui vorremmo impostare il nostro lavoro”.





Villa Taranto in rete



Da quest’anno è possibile acquistare un biglietto unico di 15 euro (per il 2025 venduto come opzionale, dall’anno venturo sarà garantito come passe-partout per i diversi “luoghi-patrimonio” locali), che permette di visitare l’Ente Giardini Botanici Villa Taranto, il Museo del Paesaggio e la Fondazione Centro eventi il Maggiore. “Una possibilità per i visitatori nata da un’unica visione d’insieme che mira a creare una rete che offra un’esperienza sempre più completa e appagante per chi viene a godere delle bellezze del nostro parco e di Verbania – dice il Presidente dell’Ente giardini Botanici Villa Taranto, Giandomenico Albertella - La sinergia che prende forma nel biglietto unico traduce la volontà di questo territorio di riscoprirsi, di alzare l’asticella della sua capacità turistica. Sarà una grande stagione”.











I Giardini gratuiti per i cittadini di Verbania e per i residenti di tutta la Provincia del VCO: La Domenica ai Giardini





I Giardini sono casa per i verbanesi, ma sono un patrimonio di tutto il territorio provinciale, ed è per questo che l’Ente indice per il 2025 l'iniziativa denominata La Domenica ai Giardini, mettendo a disposizione un contingente di 1300 ingressi gratuiti ogni prima domenica del mese a partire dal 6 aprile 2025 prenotando l'ingresso sul sito https://www.villataranto.it/it/biglietti-online/ e presentandosi poi direttamente al controllo con il proprio documento di identità. In caso non vi siano più disponibilità per la domenica prescelta, sarà possibile riservare fin da subito l'ingresso nelle prime domeniche dei mesi successivi fino a disponibilità.







Orari

Tutti i giorni, festività incluse con orario continuato:

dal 16 marzo al 4 aprile: 9:00 - 16:45 (ultimo ingresso) ore 17.30

dal 5 aprile al 14 settembre: 9:00 - 17:45 (ultimo ingresso) ore 18.30

dal 15 settembre al 12 ottobre: 9:00 - 16:45 (ultimo ingresso) ore 17.30

dal 13 ottobre al 2 novembre: 9:00 - 16:00 (ultimo ingresso) ore 17.00



Info: 39 0323 404555



villataranto.it