SPHERA: arte, natura e innovazione

Nato dalla visione della Fondazione Tones on the Stones, il festival arricchisce la stagione di Tones Teatro Natura con un programma che esplora nuovi modi di vivere e pensare, intrecciando cultura, scienza, sostenibilità e musica. Ispirato ai principi del New European Bauhaus Project – il progetto europeo di trasformazione dei modi di pensare e degli stili di vita fondato sulla sostenibilità, sull’inclusività e sull’innovazione tecnologica – SPHERA propone un viaggio sensoriale tra performance e incontri con l’obiettivo di ripensare il nostro futuro e il rapporto con il pianeta.Questa seconda edizione mette al centro la relazione tra uomo e ambiente, con un focus importante sulle nuove generazioni e la loro visione del mondo, offrendo un percorso tra musica sperimentale, esibizioni artistiche e riflessioni sul nostro approccio rispetto ai temi ambientali. Saranno tre giornate ricche di attività, tra cui laboratori nella natura, escursioni guidate alla scoperta della biodiversità, dibattiti con esperti di sostenibilità e cambiamento climatico, concerti e DJ set con artisti internazionali e talenti emergenti che porteranno sonorità innovative.Venerdì 20 giugnoSi parte venerdì 20 giugno alle ore 15 con l’apertura del campeggio, completamente immerso nei boschi di Oira presso il fiume Toce, a due passi da Tones Teatro Natura, luogo ideale per partecipare alle escursioni e alle attività giornaliere proposte dalla folta programmazione.A seguire, alle ore 16:30 ci sarà il Laboratorio musicale curato dallo studio Araadura, progetto del produttore e musicista Andrea Guarinoni e del compositore Filippo Ripamonti, prodotto dalla casa di produzione multimediale Waamoz, dedicato alla produzione di opere multidisciplinari, per esplorare il rapporto tra il suono, la natura e l’arte. Il Laboratorio unisce tecniche di field-recording a un’esperienza di mappatura sonora della natura che circonda Tones Teatro Natura.La prima sera, Tones Teatro Natura farà da palcoscenico per un’esperienza unica, dove la musica prenderà forma attraverso sonorità e stili variegati, offrendo al pubblico una serata all’insegna della contaminazione e della creatività pensata dal collettivo MIGMA, formato da artisti che producono e promuovono cultura indigena d’avanguardia dal distretto dei laghi del VCO. Dopo un primo loro DJ set alle ore 19:30, dalle ore 21:00, invece, si alterneranno Cho Room, il duo composto dalle sorelle DJ Leau e Naomz con sede ad Amburgo, il cui tratto distintivo è fondere sonorità Black e ritmi elettronici; Teamcro, collettivo multidisciplinare di cantanti, produttori, artisti grafici e video, che presenterà il suo primo progetto musicale corale uscito a febbraio; Giungla powered by Bassi Gradassi Sound System, esperienza con l'intento di sprigionare il potere sonico e sociale del sound system e diffondere le incessanti mutazioni e ricombinazioni di riddim e basse frequenze. A fianco ai resident Di Late, ste, Jester e btt.flv, dal 2021 ospita sull’impianto di Bassi Gradassi artisti e collettivi della scena italiana.Sabato 21 giugnoIl programma di sabato 22 giugno sarà all’insegna della scoperta del territorio della Valle Ossola.Partenza alle ore 10 con un’escursione naturalistica a cura di Terra Verde, gruppo informale di attivisti ambientali del territorio del Verbano, con l’antropologa Valeria Margherita Mosca, specializzata in etnobotanica, ricercatrice ambientale e guida escursionistica: i partecipanti seguiranno i consigli di Valeria per raccogliere alcuni vegetali selvatici con cui prepareranno poi il pranzo.Alle ore 14:30 partirà la passeggiata per raggiungere l’antico Borgo in pietra di Ghesc, dove alle ore 16 si terrà lo spettacolo Dov’è più profondo con i performer Irene Russolillo ed Edoardo Sansonne: corporeità, suono e immagini si uniscono in questo spettacolo, esito di un processo creativo che unisce forme canore e oralità tradizionali locali.Alle ore 18:30 si terrà il talk Riserva della biosfera Ticino-Valgrande-Verbano: Rigenerazione ambientale e opportunità per le imprese, per il turismo e per le nuove generazioni, per esplorare le opportunità del territorio con il giornalista Edoardo Vigna e ospiti istituzionali, imprenditori e rappresentanti del tessuto sociale locale.La serata proseguirà alle ore 20:00 con Araadura, che proporrà una performance immersiva con strumenti acustici, sintetizzatori, strumenti a fiato, oggetti sonori e registratori a nastro. Durante il live, alcuni frammenti sonori raccolti durante il Laboratorio musicale, realizzato nella giornata di venerdì, saranno rielaborati sul palco, in una narrazione musicale sospesa tra composizione strutturata e libera improvvisazione.A seguire, alle ore 21 ci sarà un dialogo tra gli scrittori e giornalisti Ferdinando Cotugno e Fabio Deotto che si confronteranno sui grandi temi legati all’ambiente e alla sostenibilità.Anche la seconda giornata del festival finirà con grandi concerti ed esibizioni musicali, prima fra tutti quella della cantautrice Joan Thiele alle ore 22:00, che porterà a Tones Teatro Natura sonorità internazionali tra R&B, soul e jazz. Alle ore 23:30 sarà la volta di 2VILAS, duo di DJ e produttori spagnoli, che farà vibrare la notte con la sua musica elettronica raffinata. A chiusura, ci sarà alle ore 01 il DJ set Backtotheroots (BTTR), progetto nato dalla volontà di promuovere giovani DJ e Producer locali per favorire un’attività di clubbing nell’area montana.Domenica 22 giugnoLa giornata di domenica 22 giugno inizierà alle ore 9:30 con un’escursione naturalistica curata da Terra Verde con la Guida Ufficiale del Parco Valgrande Manuel Piana e il ricercatore Mattia Iaia. In contemporanea, dalle ore 10 alle 13 si svolgerà la performance interattiva nella natura IN_Koro della compagnia di danza Ariella Vidach AiEP, un progetto che combina natura, cultura e tecnologia per coinvolgere attivamente i partecipanti in un’esperienza immersiva di condivisione fisica e intellettuale. Danzatori e pubblico daranno vita a un’opera collettiva facendo interagire lo spazio naturale con il corpo e gli smartphone Dopo il pranzo conviviale alla scoperta dei prodotti locali, il pomeriggio vedrà alle ore 16 l’esibizione di Barton Think, artista che fonde in maniera alchemica soul, beat e jazz, portando sul palco un sound unico.A seguire, alle ore 17:30 lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini dialogherà con l’Associazione 21 Marzo, organizzazione giovanile per la promozione culturale e sociale del territorio, affrontando temi di grande attualità per le nuove generazioni rispetto a prospettive, ansie e speranze per il proprio futuro.Grande festa di chiusura alle ore 19 con un DJ set curato dall’Associazione Karma, associazione no-profit impegnata nella realizzazione di eventi socio culturali, per celebrare il percorso delle tre giornate di SPHERA.Infine, lo spettacolo Can You Sea? chiuderà alle ore 21 la stagione 2025 di SPHERA, portando sul palco di Tones Teatro Natura il teatro fisico, acrobatico e aereo della regista e coreografa Serena Brioschi. Uno spettacolo che affronterà i temi dell’inquinamento marino, mostrando il mare non come luogo di meraviglia, ma di sofferenza: reti strette, corpi ammassati, suoni ovattati di eliche e una scenografia composta da rifiuti raccontano, senza bisogno di parole, l’impatto devastante dell’uomo.Calendario SPHERA Visioni circolari per il nostro futuroVenerdì 20 giugnoh15:00: Apertura Campeggioh16:30: Laboratorio musicale di Araadurah19:30: MIGMA Collectiveh21:00: Live: Cho Room, Teamcro, Giungla powered by Bassi Gradassi Sound systemSabato 21 giugnoh10:00: Escursione naturalistica di Terraverde con Valeria Margherita Moscah14:30: Passeggiata per Ghesch16:00: Dov’è più profondo con Irene Russolillo ed Edoardo Sansonneh18:30: Riserva della biosfera Ticino-Valgrande-Verbano: Rigenerazione ambientale e opportunità per le imprese, per il turismo e per le nuove generazioni con Edoardo Vignah20:00: Araadura Liveh21:00: Ferdinando Cotugno e Fabio Deottoh22:00: Joan Thiele liveh23:30: 2VILAS liveh01:00: Backtotheroots liveDomenica 22 giugnoh09:30: Escursione naturalisticah10:00: IN_Koro di Ariella Vidach AiEPh16:00: Barton Thinkh17:30: Matteo Lancini con l’Associazione 21 Marzoh19:00: DJ Set a cura di Associazione Karmah21:00: Can you sea? di Serena Brioschi