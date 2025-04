Fin dalla sua nascita nel 2015 Lakescapes si prefigge l’obiettivo di rendere la cultura accessibile a tutti e di far vivere un luogo attraverso la sua storia, valorizzandone le caratteristiche peculiari e coinvolgendo direttamente il pubblico, in piena collaborazione con istituzioni, enti culturali, aziende e operatori turistici. Tutti gli interventi artistici si propongono come "teatro diffuso", che dialoga e interagisce con gli abitanti del territorio.



In cartellone nell’undicesima stagione di Lakescapes 14 eventi, di cui quattro nuove produzioni, tra grandi classici rivisitati, spettacoli di musica-teatro, notti bianche itineranti nei borghi storici e un evento speciale in navigazione sul Lago.



Classic reloaded: Manzoni e Dante rivisitati



La stagione si apre e si chiude con due spettacoli del filone Classic reloaded, con cui l’Accademia dei Folli rivisita in chiave pop grandi testi della letteratura italiana e internazionale. Sabato 31 maggio alla Società operaia di Lesa va in scena uno degli spettacoli più amati dal pubblico del lago. Nel 2025 si festeggiano infatti i dieci anni di vita de I promessi sposi on air, la Folle versione del romanzo più celebre della letteratura italiana. Renzo, Lucia, Don Rodrigo e Gertrude tornano a far visita a Manzoni mentre, in vacanza sulle rive del Lago Maggiore, sta ultimando una nuova riscrittura del suo romanzo. I personaggi prendono vita e si confrontano con il loro creatore a viso aperto: tra risate e riflessioni, emerge un’immagine tutt’altro che paludata di questo superclassico, definito da Umberto Eco “il cinema prima del cinema”.



Chiude la stagione la nuova grande produzione 2025 dell’Accademia dei Folli, un altro grande classico rivisitato e riscritto per la compagnia dal genio di Tiziano Scarpa: dopo Don Chisciotte e l’Odissea, i Folli quest’anno si cimentano con una delle opere letterarie più celebri al mondo. L’8 novembre alla Società operaia di Lesa va in scena La Divina Commedia di Gemma Alighieri. Il pubblico scoprirà se Dante ci ha detto proprio tutto su quel che ha visto nell’aldilà e su quali conseguenze ha avuto quel formidabile viaggio su di lui e sui suoi cari, come la moglie Gemma.



Le petit tour, il grande evento dell’estate di Lakescapes in navigazione sul Lago Maggiore



Sabato 19 luglio Le petit tour è il grande evento speciale in navigazione dell’estate. Con partenza dagli imbarchi di Lesa e Meina e in tre repliche (alle 18, alle 19.30 e alle 21) l’Accademia dei Folli accompagna gli spettatori in un percorso dove storie inaspettate affiorano come riflessi sull’acqua. Tra pavoni esotici che si affacciavano sui pontili e aneddoti sulle vite di Manzoni e Carcano, fino alla leggenda della bambola più famosa del mondo, emergono nel viaggio frammenti di storie antiche e moderne, che si svelano in un gioco tra realtà e memoria.



Spettacoli itineranti – Notti bianche



Le notti bianche sono da sempre tra i momenti più apprezzati dal pubblico del lago. Sono spettacoli itineranti a tappe, ospitati nei meravigliosi borghi storici del territorio; a ogni postazione corrisponde una scena, un dialogo, un piccolo quadro musical-teatrale. Un’occasione unica per (ri)scoprire gli scorci più suggestivi di queste località. Sono tre gli appuntamenti dell’estate lacustre: sabato 12 luglio alcuni celeberrimi personaggi del cinema e dei fumetti invadono il borgo di Solcio (Lesa); in Una notte da supereroi Batman, Robin, Superman, Wonder Woman e l’Uomo Ragno si concedono una pausa dalle loro imprese per salvare il mondo, riflettono sulla propria "supereroicità" e cercano nuove ispirazioni sulle placide sponde del lago, lontano dai grattacieli e dai riflettori. Il 1° agosto è il borgo di Mergozzo a fare da palcoscenico naturale a Lupus in tabula, un saporito e divertente racconto multietnico per conoscere cucine lontane e sorprendenti, tra bizzarre curiosità gastronomiche, musica e personaggi sopra le righe. Il 2 agosto si sconfina in Lombardia, a Sesto Calende, con The dark side of the man, spettacolo che esplora il lato oscuro della nostra specie; Mr. Hyde, Dracula, il mostro di Frankenstein e altri terribili personaggi faranno vivere al pubblico un’esperienza da brivido tra paura e ironia.



Il “doppio” di Pirandello e l’odio della Germania nazista



Domenica 27 luglio il Castello dal Pozzo (Oleggio Castello) ospita Cecè/La morsa, due atti unici di Luigi Pirandello che rappresentano due volti dell’animo umano, due facce della stessa medaglia. Tra l’ironia cinica di Cecè e la tensione tragica de La morsa, una serata per riflettere sulle illusioni, le maschere e le contraddizioni della natura umana.



Il 20 settembre al Teatro di Meina va in scena una riduzione teatrale di Destinatario sconosciuto, celebre romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor: un’amicizia tra due soci in affari, uno tedesco e uno ebreo, va in frantumi a causa dell’avvento del nazismo. Un viaggio alle radici dell’odio, uno spettacolo intenso che rappresenta il clima di spietato razzismo in cui maturò l’Olocausto.



Gli appuntamenti musicali: Paolo Conte, De André, Gaber, Bob Dylan



In programma nel 2025 quattro spettacoli del filone Portraits, progetto con cui l’Accademia dei Folli traccia una galleria di ritratti di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica moderna italiana e internazionale.



Il 20 giugno a Villa Donna Giusi di Dormelletto va in scena un omaggio all’avvocato più famoso della canzone italiana, Paolo Conte. Con quella faccia un po’ così è un viaggio tra le colline astigiane e l’America sognata, quella dei film hollywoodiani e del jazz di Duke of Ellington ed Ella Fitzgerlad.



L’8 agosto a Colazza un appuntamento dedicato alla poesia e alla musica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini: Buonasera Signor G. è un percorso profondo di esplorazione delle nevrosi, delle contraddizioni e delle bellezze fragili dell'uomo contemporaneo



A seguire, sabato 9 agosto a Dormelletto, il racconto di un’icona prima che diventasse mito. How does it feel? è la storia del percorso umano e artistico di Bob Dylan, uno dei più interessanti e innovativi poeti del nostro tempo. Un viaggio di formazione attraverso l’America, le sue radici e il suo “rinascimento”.



Il quarto e ultimo Portrait della stagione è in cartellone sabato 11 ottobre a Lesa: Hotel Supramonte è il racconto tra parole e musica del rapimento di De Andrè e Dori Ghezzi da parte dell’Anonima Sarda. Una prigionia durata quattro mesi e che ispirò la canzone che dà il titolo allo spettacolo.



È dedicato a Fabrizio De Andrè anche il concerto in programma il 26 luglio a Villa Cucchetta (Dormelletto). Da oltre 20 anni l’Accademia dei Folli propone i brani dell’immenso repertorio del cantautore genovese: in Volta la carta, nuova produzione 2025, i Folli, in una inedita formazione acustica, reinterpretano e riarrangiano in modo intimo, delicato e poetico alcune gemme meno conosciute di Faber.



Sabato 28 giugno la collina di San Colombano a Briga Novarese è lo scenario de Il giro d’Italia in 80 minuti…. e una manciata di canzoni, spettacolo che ha aperto il programma degli eventi off dell’Assemblea nazionale dell’ANCI 2024 all’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino. Un racconto del Paese, in bilico tra musica, teatro e poesia, attraverso gli occhi di grandissimi cantautori che l’hanno rappresentato, come Dalla, Modugno, Conte, Capossela, De Gregori. Artisti che hanno la straordinaria capacità di dar voce a luoghi e atmosfere, evocando sentimenti e storie attraverso le loro canzoni, creando un percorso vertiginoso tra strade, piazze e luoghi iconici della nostra penisola.



Grazie ai partner per il sostegno



Quest’anno la stagione di Lakescapes ha ricevuto il fondamentale sostegno di alcune aziende che hanno deciso di investire nel progetto. Un ringraziamento speciale va quindi a Ricola, Vector e Malgorani.



Biglietti



Confermato il servizio di prevendita online sulla piattaforma oooh.events.



L’ingresso a tutti gli spettacoli – ad esclusione dell’evento speciale Assassinio sul lago - costa €16, in prevendita €13 + diritti. Gli under 30 e le persone con disabilità hanno diritto al ridotto: €13 in cassa, €10+diritti in prevendita.



L’ingresso a Le Petit Tour costa €30 (€20 per gli under 18 e le persone con disabilità) ed è acquistabile esclusivamente tramite la piattaforma oooh.events.



Il calendario completo di Lakescapes 2025 è disponibile sul sito dell’Accademia dei Folli (www.accademiadeifolli.com).