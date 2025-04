Primavera/estate 2025 a Baveno

Fulco centrale sarà la seconda edizione di BAVENO e FERIOLO D'INCANTO. Quando la notte si accende di magia! A Baveno (dal 12 luglio al 31 agosto). Più giorni e la fontana si allunga di 12 metri, dai 30 dell'anno scorso ai 42 per l'estate 2025. Novità a Feriolo, con uno spettacolo laser proiettato sulla montagna, dal 13 luglio al 24 agosto.



Novità di questa stagione sarà Baveno by night: in occasione delle aperture serali del Complesso monumentale di Baveno, previste il venerdì e sabato fino alla fine del mese di ottobre, verranno organizzati dei percorsi guidati, ad opera di guide turistiche autorizzate, che accompagneranno i partecipanti in una breve crociera nelle acque antistanti Baveno ed in seguito illustreranno le bellezze della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso e del Battistero di S. Giovanni.

Terminerà nel mese di maggio, con l’ultimo di cinque spettacoli, la rassegna “BIS! 2 laghi 2 palchi” organizzata dall’Associazione la Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e di Gozzano. Il calendario di rappresentazioni tra i due laghi, Orta e Maggiore, arricchisce entrambi i territori ottimizzando risorse economiche e logistiche. Il prossimo ed ultimo appuntamento vedrà in scena, il 9 maggio, “From Orlando to Santiago” uno spettacolo-concerto che racconta il pellegrinaggio dell’artista, Orlando Manfredi, verso Santiago, in un percorso che non è solo viaggio, ma incontro con sé stessi.



Tra le mostre che potranno essere ammirate si segnalano:



Da venerdì 25 aprile, presso la nuova sede delle ex Scuole Elementari di Via Monte Grappa, 12, l’esibizione permanente dei preziosi ricami di Raffaella Serena, a cura dell’Associazione Punto Croce Italiana, delegazione di Baveno. Sarà possibile visitare la mostra tutti i venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00 fino a fine settembre.



Dal 31 maggio al 1 giugno, la consueta esposizione di bonsai, a cura dell’omonimo Club di Verbania, per apprezzare gli splendidi esemplari di alberi in miniatura della tradizione giapponese.



Il 28 giugno ed il 26 luglio il lungolago di Feriolo farà da cornice ai lavori artistici dei residenti che illustreranno a quanti interverranno le opere frutto della loro manualità e creatività.



Il 5 e 6 luglio sarà invece la volta di Vinilpatia, evento legato al mondo del collezionismo del disco d'epoca grazie alla quale gli appassionati di musica e di vinili, potranno fare un salto nel passato.



Infine, dal 13 al 21 settembre, presso il Centro culturale Nostr@domus, sarà possibile ammirare la Mostra del Punto Croce, con i meravigliosi lavori prodotti dalle socie dell’Associazione Italiana Punto Croce, delegazione di Baveno.



La rassegna museale “La pietra racconta” che vede uniti l’Ecomuseo del Granito, il Mu.Me. Museo archeologico di Mergozzo e il Museo GranUM di Baveno, giunta alla nona edizione, mantiene anche per il 2025 il filo conduttore del viaggio, declinato in proposte culturali variegate, in grado di coinvolgere diverse fasce di pubblico.



Il 17 maggio sarà inaugurato un nuovo focus espositivo dal titolo “Da Picasass a Stonecutter”, realizzato grazie al lavoro svolto e presentato lo scorso 23 novembre durante il convegno sul tema dell’emigrazione degli scalpellini verso le Americhe e con la consulenza dello storico Leonardo Parachini; in questa occasione verrà inoltre presentata la pubblicazione “L’emigrazione in America” contenente gli atti del convegno.

La nuova esposizione storico documentaria affronterà il tema dell’epopea delle maestranze del settore lapideo migrate da Baveno e dal Lago Maggiore verso l’America, in particolare a Barre, capitale del granito in Vermont.

Consentiranno l’approfondimento del tema anche le due conferenze sull’acqua, navigando lungocosta tra Baveno e Feriolo, in programma per il 20 luglio e per il 17 agosto in compagnia di Leonardo Parachini, dal titolo: “Cave, miniere e avventure imprenditoriali” e la seconda edizione di Baveno Book Sunday, in programma domenica 7 settembre presso il Parco di Villa Mussi, dedicata a presentare libri e narrazioni incentrate su viaggi d’emigrazione verso varie destinazioni nel mondo.

Domenica 5 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della geodiversità, verrà poi organizzata una attività dedicata alle famiglie: una entusiasmante caccia al tesoro nel centro abitato di Baveno, alla ricerca delle tracce del lavoro degli scalpellini del Granito Rosa di Baveno, tra gli edifici storici della cittadina e il Museo Granum.





Il linguaggio universale della musica sarà protagonista della stagione estiva.

Non mancheranno i momenti sonori legati alla stagione museale: torneranno infatti gli apprezzatissimi “concerti all’Alba”, due momenti indimenticabili di musica e natura, mentre il giorno nascente dipinge il cielo e il lago di colori mozzafiato: sabato 2 agosto, alle ore 6:00 a Baveno – spiaggia di Villa Fedora, Davide Merlino con il vibrafono presenterà un repertorio di musiche originali ispirate alle donne e al lato femminile del mondo dal titolo “Naturali armonie”, mentre sabato 31 agosto, alle ore 6:30 sulla spiaggia di Feriolo, sarà la volta della flautista Mimma La Monica che proporrà “L’emozione all’alba”: improvvisazioni e brani del repertorio classico e celtico per accogliere il sole che sorge.

Durante il Baveno Book Sunday, sarà invece possibile apprezzare gli intermezzi musicali del Milano Brass Quintet, che proporrà musica jazz, blues e contemporanea.



Un primo maggio tutto da ballare e cantare grazie al Fedora 25 live festival, evento benefico che si terrà dal pomeriggio fino a sera presso l’area del Chiosco di Villa Fedora, nell’omonimo parco, e vedrà la partecipazione di sei band del territorio che sia alterneranno sul palco.



Il 10 maggio il Corpo Musicale di Baveno aprirà la sua stagione di concerti con la replica de “La Traviata” con la partecipazione del soprano Sara Galli, presso la Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso. Si procederà con l’immancabile sfilata del 2 giugno sul lungolago, in occasione della festa della Repubblica e seguiranno poi, nel mese di luglio, i consueti concerti nelle piazze di Baveno e delle frazioni.



L’11 luglio, in collaborazione con l’Associazione Kunpen Lama Gangchen di Bee, tappa bavenese per la III edizione della rassegna “Musica e Spiritualità” dove alcuni tra i più originali artisti della nuova musica italiana racconteranno il senso dell’essere artista, proponendo una esibizione in acustico, pensata appositamente per i luoghi che accoglieranno gli spettacoli. Ospite a Baveno Francesco ‘Fry’ Moneti dei celeberrimi Modena City Ramblers.



Il 25 luglio, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Desmòs, il borgo di Romanico ospiterà una tappa della rassegna concertistica “Musica DEState”: i Guy Bass Harmony ci faranno fare un viaggio attorno al mondo partendo dalle tradizionali Chanson Française, passando per il Jazz Manouche fino ad arrivare alla musica sudamericana.



Non mancheranno i consueti appuntamenti con “Note d’Estate”, che porta la musica nei borghi delle frazioni e in Piazza Dante Alighieri (dove per tutto il mese di agosto sarà allestito un palco per la realizzazione degli spettacoli). Molti i musicisti che animeranno le serate bavenesi, accontentando davvero tutti i gusti: dai Fare Night Band e le loro cover pop e rock, al progetto Ritratti in Musica e l’omaggio a Billie Holiday e Nina Simone, passando per il talentuoso duo Violinviolà (Silvia Arfacchia al violino e Arianna Cartini alla viola), gli Escape Band e la musica dance 80/90/2000, i The Centi e le loro coinvolgenti cover, l’imperdibile duo piano/voce composto da Roberto Olzer e Gian Maria Ferraris, per finire con i Good Old Boys e il rock and roll anni ’50.



Immancabili le proiezioni cinematografiche dedicate a tutta la famiglia: tre gli appuntamenti con il “Cinema sotto le stelle” presso il parco di Villa Fedora, Oltrefiume e Feriolo nei mesi di luglio e agosto.



Il 31 luglio sarà la volta del prestigioso “Torino Jazz Festival Piemonte”, che porterà a Baveno Enzo Cioffi ed il suo ensemble: la tradizione mediterranea con il suo folklore e le contaminazioni arabeggianti si arricchiscono con alcuni accenni dal Manuche, dal Latin jazz e dal New Flamenco nel repertorio di questa formazione.



Non mancheranno gli appuntamenti con l’ormai affermato Festival “Di Parola in Musica” proposto dall’Orchestra di musica barocca ZEBO; tre gli appuntamenti in calendario per Baveno: 31 maggio con il concerto da camera omaggio a Johannes Brassart nella Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso, 1 agosto con il concerto narrante “O Roma nobilis – dall’Islanda a Roma, in viaggio di un Monaco” presso il Centro culturale Nostr@domus, 9 agosto con il concerto narrante “Raccontiamoci delle frottole – d’amore, di donne e di balli, la canzone nel Primo Cinquecento.



Sabato 6 settembre, il “Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri” porterà a Baveno lo spettacolo di Cochi Ponzoni “La versione di Cochi” in cui l’artista, celebre protagonista del duo Cochi & Renato, accompagnato da Paolo Crespi – coautore dell’omonimo libro – e da Francesco Pellicini, ci accompagnerà in un simpatico viaggio della durata di un’ora lungo le pagine di una vita sempre vissuta da protagonista.



Non mancheranno le occasioni di incontro e di svago dedicate alle famiglie. “Il Parco in festa”, divenuto appuntamento fisso e atteso con i suoi pomeriggi di divertimento aperti a grandi e piccini, animerà il parco di Villa Fedora domenica 8 giugno e domenica 14 settembre con giochi gonfiabili, trucca bimbi e merenda in compagnia.



Tornano, a luglio e agosto, gli spassosi e coinvolgenti spettacoli di teatro circo e di strada in collaborazione con l’Associazione Onda Teatro con tre appuntamenti in calendario: il 13 luglio, in Piazza Dante Alighieri, la Compagnia del Buco presenterà Momi e Luca con il loro spettacolo clownesco “G.A.S”; il 28 luglio tutti nel Parco di Villa Fedora per una scatenata “Battaglia dei Cuscini” in cui il pubblico sarà parte attiva di uno spettacolo davvero originale; infine il 7 agosto, a Feriolo, la leggerezza della danza aerea con “Red dOt !mmaginaria.”



Nell’ambito della rassegna “Terra e Laghi - Festival Internazionale di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina” sono previsti due appuntamenti di teatro per famiglie: il 14 agosto “Oz, la magia”, uno spettacolo di magia, comicità, poesia, ritmi intensi, personaggi onirici che ricordano Le Cirque du Soleil.

Il 21 agosto sarà la volta di “Lulù e il suo mondo magico” con Arianna Rolandi e la regia di Silvia Priori: uno spettacolo comico, dolce e poetico per risvegliare nei bambini il senso di fratellanza, amicizia e generosità.



Anche quest’anno la performer bavenese Chiara Cardini, lascerà tutti con il fiato sospeso: martedì 12 agosto, sulla spiaggia di Feriolo, proporrà infatti il suo spettacolo di danza acrobatica illuminando il cielo con giochi di led, regalando agli spettatori un'esperienza indimenticabile di grazia e bellezza.



Tra le iniziative culturali si segnalano gli incontri di lettura, organizzati mensilmente presso la Biblioteca Civica, dall’Associazione di Solidarietà Sociale, in collaborazione con Graziella Ridolfo di Evolvo Libri: un’occasione per condividere la passione per la lettura, suscitare riflessioni e ritrovare la bellezza della propria storia, attraverso quelle degli altri.



Continueranno, a cadenza mensile, gli incontri di lettura ad alta voce dedicati ai bambini da tre a sei anni “Nati per leggere”, presso la Biblioteca Civica, organizzati nel contesto del progetto di Cultura per Crescere e realizzati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.



Numerose le iniziative dedicate alla convivialità, all’enogastronomia e alla socialità:



Giovedì 1° maggio la tradizionale “Costinata del Böcc”, con distribuzione di prelibatezze grigliate da asporto presso l’area eventi di Feriolo.



Domenica 1° giugno sarà la volta di “BaVinum”, giunto alla VI edizione, l’atteso appuntamento enogastronomico nel magnifico parco di Villa Fedora, location d’eccezione, immersa nel verde con il blu del lago a fare da scenario ideale per un approccio emozionale e profondo all'assaggio dei vini.



La “Sfida dei risotti”, atteso e goloso appuntamento in cui i Comitati cittadini gareggiano ai fornelli per essere poi giudicati e premiati dalla giuria del pubblico, quest’anno farà tappa sul lungolago di Feriolo il 14 giugno a cena.



Confermate le tradizionali feste campestri di Oltrefiume, dal 4 al 6 e dal 10 al 13 luglio, ed a seguire del rione Böcc di Feriolo, dal 17 al 20 e dal 24 al 28 luglio, con golose specialità e buona musica.



Ancora a luglio, il 18 e 19, Go Wine, associazione nazionale con sede ad Alba che opera a favore della cultura del vino e dell’enoturismo, proporrà, per il quinto anno, “La Festa del Vino”, evento di degustazione con la presenza diretta di una selezione di cantine del Piemonte, per incontrare il pubblico, offrire l’assaggio vini, raccontare angoli e storie dei vigneti piemontesi.



Un’attesissima novità del 2025 vedrà protagonista lo chef Marco Sacco del Piccolo Lago con la sua “Guendalina”, la pentola gigante con la quale verranno preparati ottimi risotti: il 30 luglio sul lungolago di Feriolo e il 20 agosto in piazza Marinai d’Italia.



Dal 21 agosto al 1° settembre, la Città avrà piacere di accogliere il graditissimo ritorno dell’Associazione Cuochi di Novara e VCO con la XX edizione di “Sapori di Lago”, la rassegna di ricette tradizionali con pesce dei nostri laghi. Presso il campetto dell’Oratorio di Oltrefiume, a pranzo e a cena, ci sarà l’opportunità di deliziare il palato con autentiche specialità della gastronomia lacustre preparate con maestria dagli chef dell’Associazione.

La rassegna si concluderà lunedì 1° settembre con una cena i cui proventi saranno devoluti in beneficenza.



Dolce inizio autunno con la V edizione di “Chocomoments”, la grande festa del cioccolato artigianale” con cooking-show, degustazioni, lezioni di cioccolato per adulti, laboratori per bambini e percorsi di conoscenza del cioccolato, dalla fava di cacao al cioccolatino, presso le centrali piazza Alighieri e Matteotti, dal 19 al 21 settembre.



Non mancheranno le iniziative che permetteranno di intraprendere un viaggio attraverso le tradizioni che rievocano l'anima autentica del territorio, dove ogni appuntamento è un capitolo prezioso della storia bavenese da scoprire e vivere insieme.

Domenica 25 maggio vedrà l’ascesa dei bavenesi, lungo i sentieri degli antenati scalpellini, al Monte Camoscio, per trascorrere una giornata in compagnia, godere di un panorama mozzafiato sul golfo Borromeo e gustare le specialità preparate dal Gruppo Alpini Baveno, sezione Intra. Per l’occasione sarà aperta la baita papà Amilcare.



Il 2 giugno si terrà la festa sociale alla baita Alpe Nuovo, organizzata dal Club Alpino Italiano sezione di Baveno per ricordare i soci scomparsi e condividere un momento di convivialità.



I week-end di ottobre ospiteranno le tradizionali castagnate dei Tarabech e Alpina sul lungolago.



La quarta domenica di ottobre, il 26, si terrà la tradizionale “Quartascia”, la festa patronale di Oltrefiume: una giornata di celebrazioni, gastronomia e festeggiamenti presso l’Oratorio del caratteristico borgo.



Il 9 novembre vedrà invece protagonista il borgo di Feriolo con i festeggiamenti del santo patrono, San Carlo Borromeo e la tradizionale trippa preparata dal Comitato festeggiamenti feriolese.



In conclusione, nel calendario delle iniziative bavenesi non mancherà lo sport.



Il 3 e 4 maggio i sentieri che salgono verso il Mottarone saranno conquistati dai partecipanti al Vibram Trail Mottarone. Domenica 4 le gare in calendario partiranno dalle centrali piazze Marinai d’Italia e IV Novembre, il percorso salirà poi verso la panoramica vetta del Monte Camoscio, che offre una delle più belle vedute del Golfo Borromeo e proseguirà verso il Mottarone.



Il 25 maggio doppio appuntamento: gli amanti delle due ruote e della mitica Vespa potranno prendere parte al “10° Raduno”, organizzato dall’Associazione bavenese Amici della Vespa: una scenografica partenza del coloratissimo corteo dalla piazza Marinai d’Italia che si concluderà, dopo un tour che toccherà diversi luoghi della provincia, con un pranzo in allegria. I giovani appassionati di montagna saranno invece coinvolti in una giornata di incontro, organizzata dal Club Alpino Italiano, sezione di Baveno, cui parteciperanno le sezioni di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, presso il Parco di Villa Fedora, con attività, giochi ed un’escursione sui sentieri bavenesi.



Da non perdere, sabato 19 luglio, la partenza di una delle prove del Rally delle Valli Ossolane da piazza IV Novembre: una gradita novità sicuramente apprezzata da tutti gli appassionati di motori.



Sempre nel mese di luglio due gli appuntamenti inseriti nel calendario di VCO in Corsa: giovedì 3 ritrovo ad Oltrefiume in occasione della “Tranquilla Run” e giovedì 17 a Feriolo per la “Corsa d’Estate”.



A ottobre, sabato 25 e domenica 26, il rombo dei motori del Rally 2 Laghi farà vibrare ancora una volta le strade: l’inizio e la cerimonia di premiazione della gara si svolgeranno a Baveno, confermando la città come prestigioso punto di partenza e arrivo dell'evento.



Il secondo week-end di novembre, domenica 9, i podisti di tutta Europa transiteranno da Baveno e Feriolo in occasione della “Lago Maggiore Marathon”.





"Giungiamo alla quinta stagione turistica di questa amministrazione comunale, un percorso lungo e ricco di novità che ci ha visti crescere nel numero e nella qualità delle offerte per cittadini e turisti. Abbiamo attraversato cambiamenti storici, tra pandemie ed eventi internazionali che inevitabilmente impattano anche sul turismo e sull'economia locale.

Baveno però sta vivendo una vivace fase di crescita, sostenuta dall'iniziativa privata con l'apertura di diversi servizi di natura turistico-ricettiva. Siamo convinti che il buon lavoro amministrativo, volto a raccogliere le esigenze del territorio, traducendole in scelte amministrative, possa aver rappresentato la giusta rotta verso la quale puntare. Giunti quasi al termine di questa esperienza, presentiamo il calendario delle iniziative per il 2025 con grande orgoglio, frutto di un giusto equilibrio tra conferma di eventi di successo e apertura a nuove proposte" commenta Emanuele Vitale, assessore alla cultura e al bilancio.



Marco Sabatella, assessore al turismo, aggiunge: "Siamo entusiasti di presentare la stagione di eventi 2025, un anno che promette di essere ricco di esperienze indimenticabili per residenti e visitatori. Dalle fiere gastronomiche ai festival musicali, ogni evento è pensato per valorizzare le bellezze del nostro territorio e per attrarre turisti da ogni parte. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire ciò che la nostra città ha da offrire."



Infine, il Sindaco Alessandro Monti pone l’accento su quello che sarà l’evento clou della stagione: “Dopo il grande successo dello scorso anno, lo spettacolo di luci, colori ed emozioni che ha incantato il Lago Maggiore si prepara a un’edizione ancora più sorprendente. Quest’anno infatti, per la seconda edizione, Baveno d’Incanto si amplierà, diventando Baveno e Feriolo d’Incanto: dal 12 luglio al 31 agosto sul lungolago di Baveno, le maestose fontane danzanti e dal 13 luglio al 24 agosto a Feriolo i giochi di laser proiettati sulla montagna, riempiranno di magia le serate di residenti e visitatori, proponendo uno spettacolo innovativo, coinvolgente ed indimenticabile.

Come per la prima edizione, questo straordinario spettacolo sarà reso possibile grazie alla collaborazione di importanti realtà economiche del nostro territorio, e di moltissime attività commerciali che hanno voluto far parte di questo progetto, in una proficua ottica di sinergia pubblico/privato. Sono inoltre molto orgoglioso che questa iniziativa abbia ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Distretto Turistico dei Laghi, dei Monti e delle Valli Ossolane, segno indiscusso del riconoscimento degli sforzi di questa Amministrazione a lavorare per lo sviluppo turistico dell’intero territorio, puntando alla qualità e alla sostenibilità.”