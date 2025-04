VCO il più povero del Piemonte

Dai dati sui redditi medi per provincia il Piemonte è al quinto posto. Torino è solo al 70imo posto, mentre al primo si trova Solonghello, al quarto posto tra i comuni più ricchi. Come per le altre regioni, a spiccare nella classifica dei comuni più ricchi c’è un piccolo paesino, di appena 193 abitanti. È Solonghello, nella provincia di Alessandria, con un reddito medio di 47.801 euro e si piazza anche al quarto posto nella classifica dei comuni più ricchi d’Italia. Seguono poi Bogogno e Pino Torinese, rispettivamente nel novarese e torinese, con 36.419 euro e 36.058 euro. I numeri emergono dal report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024 basate sull’anno d’imposta del 2023, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giorni scorsi.

I comuni più ricchi



I dati mettono il Piemonte al quinto posto in Italia per reddito pro capite, preceduto da Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio. Il reddito medio annuale dei residenti piemontesi è pari a 25.200 euro.



Il comune di Solonghello stacca tutti gli altri del Piemonte. Tra i primi 10 posti figurano Pino Torinese, Baldissero Torinese, Villarbasse e San Colombano Certenoli: comuni alle porte di Torino dove spesso risiedono professionisti e dirigenti che lavorano in città, contribuendo a innalzare il reddito medio locale.

Solonghello (AL): 46.582,89 euro

Bogogno (NO): 36.419,67 euro

Pino Torinese (TO): 36.058,24 euro

San Colombano Certenoli (TO): 34.572,88 euro

Olivola (AL): 34.229,36 euro

Baldissero Torinese (TO): 32.041,37 euro

Villarbasse (TO): 31.968,43 euro

Argentera (CN): 31.869,98 euro

Pietra Marazzi (AL): 31.705,01 euro

Roddi (CN): 31.238,59 euro



E Torino? Il capoluogo di regione è molto lontano dalle prime posizioni; ben al 70imo posto, con una media di 26.147 euro. Con una media di 46.583, il reddito di Solonghello è quasi il doppio di Torino; segno che i piccoli comuni, forse grazie a un tessuto di famiglie con redditi medio-alti o a poche “eccellenze” che spingono la media verso l’alto, battono nettamente i grandi centri urbani.



I 10 comuni più poveri del Piemonte

Per quanto riguarda i più poveri, stando alla classifica del Mef ben 7 comuni su 10 sono situati nel Verbano-Cusio-Ossola, provincia montana al confine con la Svizzera e caratterizzata da territori poco urbanizzati, spesso difficili da raggiungere, con popolazioni ridotte e un tessuto economico debole.



Gurro (VB): 7.241,37 euro

Valle Cannobina (VB) : 7.748,08 euro

Castelmagno (CN): 10.067,16 euro

Re (VB): 10.825,32 euro

Elva (CN): 11.207,40 euro

Trarego Viggiona (VB): 11.551,13 euro

Cannero Riviera (VB): 12.099,58 euro

Malesco (VB): 12.123,50 euro

Oggebbio (VB): 12.657,94 euro

Oncino (CN): 13.306,49 euro



Il divario tra il primo comune di questa lista (Gurro con 7.241 euro) e il primo della classifica “alta” (Solonghello con 46.583 euro) è enorme: oltre sei volte tanto. Un segnale concreto della frammentazione socio-economica del territorio piemontese, dove piccole realtà si muovono a velocità completamente diverse.

Le province



In base alla classifica delle province piemontese in base al reddito medio imponibile annuo per contribuente, Novara guida la classifica. Verbano-Cusio-Ossola chiude la graduatoria, confermando i dati bassi evidenziati anche nei comuni con minori redditi. Il capoluogo Torino è secondo, ma non stacca in modo netto le altre province.



Novara: 24.386,04 euro

Torino: 23.043,46 euro

Alessandria: 22.480,77 euro

Biella: 22.139,18 euro

Vercelli: 21.642,44 euro

Asti: 20.910,74 euro

Cuneo: 20.693,04 euro

Verbano-Cusio-Ossola: 19.321,24 euro