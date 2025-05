"Zone Depresse" di Marco Minoletti

Con Zone depresse (De Ferrari, 2025), Marco Minoletti torna alla narrativa con un romanzo di straordinaria intensità, capace di intrecciare il racconto di un’Italia in trasformazione con una profonda riflessione esistenziale sulla condizione maschile e sull’alienazione affettiva.Ambientato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80, il romanzo segue il percorso di Alfredo, un ragazzo costretto dall’indigenza a entrare precocemente nel mondo del lavoro, lasciandosi alle spalle l’infanzia con una rapidità brutale. Dal Piemonte operaio alle grandi città del Nord-Ovest, la sua esistenza si intreccia con le macerie di un boom economico ormai dissolto, mentre la globalizzazione fagocita le piccole realtà lavorative e il capitalismo disegna nuovi orizzonti di precarietà.Ma Zone depresse non è solo la storia di un’epoca. È anche la storia di un uomo che non sa amare, che fatica a costruire legami, che osserva la propria incapacità emotiva con un misto di rassegnazione e stupore. In un’Italia in cui il patriarcato vacilla ma non crolla, Alfredo si muove tra relazioni fragili e sentimenti incompiuti, prigioniero di un’educazione sentimentale mai ricevuta e di un’idea di mascolinità che gli è stata imposta senza che lui l’abbia mai davvero scelta.Minoletti ci regala un romanzo potente e disincantato, dove la storia personale e quella collettiva si fondono in un ritratto amaro e lucidissimo di un paese e di una generazione. Un libro che, tra le righe, ci pone una domanda essenziale: si può davvero imparare ad amare, quando nessuno ci ha insegnato come si fa?Marco Minoletti (Verbania, 1957) ha partecipato all’esperienza del gruppo informale Accademia dei Testardi e alla rivista Maelstrom. Nel 1988 si è trasferito in Germania, dove tutt’ora risiede. Ha curato la pagina culturale per diverse riviste zurighesi, contribuendo con saggi e articoli. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, La spinta ideale (Ortica editore), in cui affrontava già alcuni dei temi presenti in Zone depresse, come il rapporto tra individuo e società, la memoria storica e la ricerca di senso in un mondo in trasformazione.