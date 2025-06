“Il seggio del peccato”

Con l'autore dialogherà Giulio Martinoli, presidente dell'Associazione culturale I Lamberti che ha promosso l'evento insieme all'Amministrazione comunale e la sezione ANPI di Omegna e Cusio. Il libro raccoglie racconti in cui i veri protagonisti sono i luoghi, le persone e le vicende che danno vita alla realtà del Piemonte. Dalle valli e dalle località del VCO , dal Canavese fino a Torino, il territorio piemontese e le sue storie vengono narrati attraverso atmosfere, paesaggi e personaggi che conducono il lettore negli angoli più profondi e suggestivi della campagna e della montagna, così come della grande città e della provincia. Vizi e virtù della gente semplice, astuzie e ingenuità si intrecciano in uno spaccato vivace e autenticamente piemontese di quella grande commedia umana che scorre ogni giorno con la stessa forza delle acque dei suoi fiumi."Sono racconti che danno voce soprattutto alla gente comune, a quel "mondo piccolo" che poi piccolo non è, con cui ho sempre scelto di convivere, condividendone problemi, speranze, gioie e dolori. Un'attenzione particolare è rivolta alla storia passata, a tempi meno facili ma più ricchi di semplicità, di saggezza antica e di umanità autentica", commenta l'autore. Marco Travaglini, classe 1957, originario di Baveno sul lago Maggiore e torinese d'adozione, dopo aver vissuto a lungo sul lago d'Orta - ha scritto per diversi quotidiani e collabora con numerosi periodici e pubblicazioni online diassociazioni e testate giornalistiche. Autore di narrativa e saggistica fa parte del GISM, il gruppo italiano scrittori di montagna.