Senso unico sul ponte che porta a Zoverallo

IL COMANDANTE



Vista la richiesta EMAIL del 20/05/2025 presentata da COMUNE DI VERBANIA –



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, al fine di ottenere l’istituzione di limitazioni



alla circolazione in



Via S. GIOVANNI BOSCO



Conseguenti all’esecuzione di lavori stradali per le seguenti motivazioni:



Opere di SONDAGGIO PONTE



Visti gli artt. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;



Visti il D.M. 10 luglio 2002 ed il D.M. 22 gennaio 2019, relativi a “Disciplinare



tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da



adottare per il segnalamento temporaneo” e “Segnaletica per attività lavorative in



presenza di traffico veicolare”;



Visto l’art. 109 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;



Vista la legislazione emergenziale per contrasto al virus Covid-19 nonché i relativi



protocolli allegati per le attività nei cantieri;



Ritenuto, allo stato della normativa emanata dal Governo, di poter accogliere la



richiesta avanzata;



Ritenuto altresì di dover far salvo ogni eventuale provvedimento maggiormente



restrittivo emanato o emanando da parte della Regione Piemonte in relazione alle



lavorazioni nei cantieri, che quindi dovrà ritenersi prevalente su ogni eventuale



autorizzazione;



Tenuto conto delle esigenze esecutive dei lavori;



ORDINA



L’istituzione delle seguenti prescrizioni:



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE



In Via S. GIOVANNI BOSCO DA VIA MULLER A C.SO ITALIA



Dalle 08:45 alle 16:00 del 09/06/2025



Obbligo di segnaletica di cantiere, messa in sicurezza della circolazione pedonale



e personale addetto alla viabilità al bisogno.



Avvisi e prescrizioni



La presente ordinanza, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 285 del 30/04/1992, sarà



portata conoscenza del pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica



verticale da porsi a cura e spese del richiedente.



Sono fatti salvi i diritti di terzi e i provvedimenti di competenza di altri enti e



società di servizi.



Sono da intendersi a carico del soggetto richiedente, qualsiasi responsabilità sia



per il mantenimento della segnaletica prescritta, sia per eventuali danni a



persone e cose conseguenti all’esecuzione dei lavori di cui in premessa.



Si intima, altresì, il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 285 del 30/04/1992, dal



regolamento D.P.R. 495 del 16/12/1992 nonché dai D.M. 10/07/2002 e 22/01/2019



per la segnaletica e la sicurezza nei cantieri stradali.



È fatto obbligo di rispettare la disciplina delineata dal D.Lgs. 81/2008, del DM



02/09/2021 ed ogni altra relativa alle attività nei cantieri e nei luoghi di lavoro.



Laddove l’0rdinanza interessi percorsi ad alta concentrazione di traffico, la stessa



verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione sul portale



https://verbania.luceverde.it/ per agevolare la viabilità.



Avvertenze



La presente ordinanza, nel periodo di vigenza e limitatamente all’area interessata,



annulla le disposizioni in materia di viabilità che con la stessa risultino



incompatibili.



In caso di rimozione coattiva di veicoli, gli stessi verranno depositati presso la



Carrozzeria Fratelli Mazzi, corrente in Verbania, Via 42 Martiri 115, con addebito



al trasgressore delle spese di rimozione e custodia.



Eventuali cartelli previsti per le prescrizioni indicate dovranno essere posizionati



almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori ed integrati dalle apposite tabelline



indicanti giorni ed orari dei divieti, in modo ben visibile.



In considerazione della vigente normativa in materia di Emergenza Nazionale per



contrasto al COVID-19, è a completo carico del richiedente l’applicazione delle



procedure di sicurezza e delle norme di contenimento per la limitazione della



diffusione del Virus.



Dovrà essere rispettata la segnaletica di cantiere temporanea, così come previsto



dalla normativa vigente.



ZTL



Laddove l’ordinanza richiesta interessi aree stradali sottoposte a limitazioni di



traffico, il richiedente o il destinatario dell’atto dovrà pre-registrarsi sul sito



della Città di Verbania (https://ztl-verbania.sismic.it/) per richiedere il transito



all’interno delle aree videosorvegliate.



Ricorsi



A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso



la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione da



chiunque vi abbia interesse al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino in



applicazione del Codice del Processo Amministrativo o al Ministero dei Lavori



Pubblici in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285 del



30/04/1992, o entro 120 giorni dall’avvenuta notificazione al Capo dello Stato in



applicazione del D.P.R. 1199 del 24/11/1971.



Responsabile dell’istruttoria: V. COMM. MARIO BERTAZZI



Responsabile del procedimento: V. COMM. MARIO BERTAZZI



Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Comm. Cp. Dott. Andrea Cabassa.



Verbania, lì 22/05/2025



CABASSA ANDREA