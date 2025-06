Terminati i lavori tra Fondotoce e Feriolo

L’istituzione del senso unico aveva creato code interminabili e blocchi alla circolazione, con pesanti ripercussioni sia per i residenti che per i turisti. Le proteste erano diventate frequenti, soprattutto nei momenti di maggior traffico, quando le file si allungavano nei punti più critici della viabilità locale.



Il ritorno alla normalità è stato accolto con grande sollievo, dopo una situazione che stava diventando insostenibile. Con l’arrivo dell’alta stagione turistica, infatti, ulteriori ritardi avrebbero potuto danneggiare anche l’economia locale.



Per evitare che problemi simili si ripetano nei prossimi mesi, il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, ha chiesto ufficialmente ad ANAS di non aprire nuovi cantieri che richiedano senso unico almeno fino al termine dell’estate.