81° anniversario degli Eccidi di Fondotoce e di Baveno

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025

Ore 18:00 - S. Messa in ricordo di tutti i Caduti Partigiani nelle valli presso la Cappella della Pace, Madonna di Santino



SABATO 21 GIUGNO 2025

Ore 9:30 - Commemorazione rastrellamento giugno ‘44 al Cippo del bivio per Santino

Ore 10:00 - Commemorazione rastrellamento giugno ‘44, staffetta a Ponte Casletto

Ore 11:00 - Commemorazione rastrellamento giugno ‘44 al Cippo al cimitero di Rovegro



A VERBANIA

Ore 15:00 - Presentazione del docufilm “Sandra Gilardelli. La partigiana e la rosa rossa” alla Casa della Resistenza di Fondotoce, intervengono Marco Manzoni e Nico Tordini.

Ore 21:45 - Partenza della fiaccolata diretta al Sacrario da Villa Caramora, Intra.

Ore 22:45 - Arrivo della fiaccolata al Sacrario, canti della Resistenza con il Coro Volante Cucciolo dell’ANPI Verbania.



A BAVENO

Ore 10:30 - Santa Messa al Sacrario dei 17 Martiri, Cimitero di Baveno.

Ore 20:30 - Deposizione corona al Cippo dei 17 Martiri (Lungolago), Orazioni Ufficiali e partenza della fiaccolata per Fondotoce



DOMENICA 22 GIUGNO

Ore 9:30 - S. Messa alla Chiesa “Beata Vergine Addolorata” di Fondotoce

Ore 10:30 - Partenza del Corteo con l’accompagnamento dell’Ente Musicale Verbania da Piazza Adua

Ore 10:45 - Arrivo del Corteo al Parco della Memoria e della Pace, saluto delle Autorità e Orazione Ufficiale di Enzo R. Laforgia

Ore 16:00 - Iniziativa "Muoviamoci. Staffetta partigiana per un'altra Europa: pace, lavoro, democrazia, diritti". Evento ANPI presso la Casa della Resistenza di Fondotoce



DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Commemorazione dei 18 Martiri di Pogallo



La cittadinanza è invitata a esporre il tricolore.



Durante l'evento interverranno Nico Tordini, autore di Partigiani di Valgrande (Alberti, 2021) con l'intervento L'eccidio di Fondotoce: tra terrorismo e propaganda, e Marco Manzoni, autore del docufilm e fondatore del sito www.nuovoumanesimo.it



Sandra Gilardelli. La partigiana e la rosa rossa

Sandra Gilardelli è stata una giovane partigiana della Brigata "Cesare Battisti" che operò sui monti del Verbano dall'autunno 1943 fino alla liberazione di Intra nell'aprile 1945. Il suo compito era fare la staffetta per portare importanti lettere e documenti alle diverse formazioni partigiane e per rifornire i combattenti di medicinali e provviste. Il docufilm racconta la sua esperienza e i momenti più significativi e drammatici di quegli anni, tra cui l'eccidio di Trarego nel quale persero la vita molti partigiani della "Battisti", ma anche il momento più bello, il giorno della Liberazione di Intra. Il titolo del docufilm si riferisce alla rosa rossa che le venne donata il 24 aprile 1945, giorno della liberazione di Intra, e che lei conserva ancora gelosamente come segno simbolico della libertà conquistata per l'intero Paese.



Evento organizzato con la collaborazione del Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e il patrocinio del Comune di Verbania e ANPI sez. Augusta Pavesi (Verbania).