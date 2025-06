La settimana della danza al Maggiore

Dopo la chiusura della stagione 2024/2025 con l’anteprima nazionale di M’ILLUMINO DI IMMENSO della Compagnia EgriBiancoDanza, il Teatro Il Maggiore di Verbania si prepara a diventare il cuore pulsante della danza estiva grazie a un nuovo e importante appuntamento: La Settimana della Danza, in programma dal 29 giugno al 6 luglio 2025, all’interno del progetto MAGGIORE_DANZA focus territoriale de “IPUNTIDANZA - Centro di Rilevante Interesse per la Danza”, a cura dalla Fondazione Egri per la Danza.



Per un’intera settimana, il teatro si trasformerà in un centro creativo e dinamico, dove giovani danzatori, professionisti e pubblico potranno incontrarsi e vivere l’arte coreutica in tutte le sue forme. Ogni giorno sarà animato dallo Stage di Danza, un percorso intensivo aperto a partire dagli 8 anni, con lezioni pratiche e teoriche condotte da docenti della Fondazione Egri, danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza e insegnanti ospiti di fama nazionale e internazionale. Il programma dello stage spazierà dalla danza classica alla contemporanea, includendo anche hip-hop, afro-fusion, pilates, preparazione atletica, coreologia, laboratori coreografici e improvvisazione guidata, il tutto immerso nella cornice suggestiva del teatro affacciato sul lago.



A rendere ancora più speciale questa settimana saranno tre spettacoli aperti al pubblico che celebrano la danza nelle sue declinazioni più alte ed emozionanti. Il 29 giugno alle ore 21, la Compagnia Naturalis Labor porta in scena Tango Gala, uno spettacolo elegante e appassionato con otto tangueros internazionali e musica dal vivo del Tango Spleen Cuarteto. Il 3 luglio sarà la volta di Dar Corpo allo Spazio #3, un evento itinerante in due repliche - alle ore 18 e 19.30 - tra le sale e gli ambienti del teatro, con tre performance site-specific firmate da EgriBiancoDanza, Agnese Casuccio e TIR Danza/Elisa Sbaragli. Il 5 luglio alle ore 21, infine, grande chiusura con il Gran Gala della Danza, un evento spettacolare che riunisce la Compagnia EgriBiancoDanza, il Balletto del Sud, Martin Nudo, solista del Finnish National Ballet, l’interprete di danza indiana Antonella Usai e la salsa con il gruppo di Carmine Finelli.



“La Settimana della Danza è molto più di una rassegna estiva: è un’esperienza immersiva che celebra il corpo, il movimento e la creatività in uno dei luoghi più affascinanti del Piemonte, e che vuole coinvolgere pubblici diversi, dai giovani danzatori, agli appassionati, ai curiosi, fino ai visitatori - dichiara Raphael Bianco, Vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. Verbania diventa così capitale estiva della danza, offrendo un’occasione imperdibile per vivere da vicino il linguaggio universale dell’arte coreutica”.



Per informazioni e prenotazioni:

Stage di danza: formazione@egridanza.com / www.egridanza.com/stagedidanza



Spettacoli:

Intero 20€, Ridotto 15€ (over 65, under 26), Ridotto 12€ (scuole di danza)

Abbonamento Tango Gala + Gran Gala della Danza: Intero 36€, Ridotto 26€ (over 65, under 26)

Contatti: biglietteria@egridanza.com / Tel. 366.4308040



TANGO GALA

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

29 giugno 2025 ore 21.00 – Teatro Il Maggiore | Sala Teatrale



Una serata di grande tango con otto strepitosi tangueros argentini e italiani. Un cast di alto livello per una serata di tango di raffinatezza e incredibile tecnica. Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico, ma coniugato – come sua abitudine ormai - con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos". In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dai Tango Spleen Cuarteto, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, con un programma che spazia dal viejo tango a Pugliese e Piazzolla.



Ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani

Di e con Ayelen Sanchez y Walter Suquia, Celeste Rey y Sebastian Nieva, Samuele Fragiacomo y Loredana De Brasi, Roland Kapidani y Roberta Morselli

Musica dal vivo Tango Spleen Cuarteto

Luci Alberto Salmaso

Una produzione Compagnia Naturalis Labor Realizzata per il Teatro Stabile del Veneto

Con il sostegno di Mic / Regione Veneto / Comune di Vicenza



La Compagnia NaturalisLabor è nata nel 1988. La sede organizzativa e operativa è a Vicenza (Italia). NaturalisLabor svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi delle arti performative. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali ed europee. I suoi spettacoli sono stati prodotti ed hanno debuttato in teatri, festival e rassegne in Italia e all’estero (Francia, Scozia, Austria, Germania, Svizzera, Romania, Turchia, Grecia). È riconosciuta e sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Arco Danza. Promuove rassegne e festival tra cui Visioni di danza, Forti in Scena e Danza a Comacchio.



DAR CORPO ALLO SPAZIO

COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA, TIRDANZA / ELISA SBARAGLI, AGNESE CASUCCIO

3 luglio 2025 ore 18.00 e ore 19.30 – Teatro Il Maggiore | Sala Blu – Foyer – Sala Teatrale



“Dar corpo allo spazio” è un evento itinerante che invita il pubblico a scoprire come la danza può trasformare e abitare luoghi diversi. In una sola serata, tre spettacoli unici si intrecciano in più repliche, creando un’esperienza coinvolgente e dinamica. Un viaggio attraverso i diversi spazi del Teatro Il Maggiore, dove corpo e ambiente dialogano, dando vita a nuove percezioni e modi di vivere il movimento.



BLU

Agnese Casuccio

Affacciata al ricordo di una casa tra il mare e le stelle, Agnese cerca di raccontare la sua storia. Ma la storia è quella del c'era una volta e ora non c'è più, di una gatta che faceva le fusa, della dolcezza di ieri e del dramma di essere oggi. Essere cosa, essere chi? Una riflessione sull'appartenenza, sulle origini e sullo sradicamento; un'identità che sfugge e si disfa continuamente, che vuole poter tornare a un ricordo tanto doloroso quanto vitale.

Un solo sulla nostalgia, quella di un classico del cantautorato italiano: "La Gatta" di Gino Paoli.

Ideazione, coreografia e performance: Agnese Casuccio sotto la supervisione artistica di Raphael Bianco

Musica: Gino Paoli

Agnese Casuccio. Nata a Mantova nel 1997. Da un'esperienza col Teatro Magro di Mantova inizia il propiro percorso artistico in ambito teatrale e nelle arti performative frequentando a Roma l'Accademia Internazionale di Teatro dal 2017 al 2018. Iscritta a La Sapienza di Roma studia Arti e Scienze dello Spettacolo, laureandosi con lode nel 2022 con una tesi sul Théatre équestre Zingaro. Attualmente prosegue la propria formazione accademina iscrivendosi alla laurea specialistica in Scritture e produzioni dello Spettacolo. Da un primo interesse verso la regia teatrale abbraccia il mondo della danza, riprendendone la pratica e coltivando la passione per la coreografia. Nel 2023, dopo aver frequantato il corso AFED – Alta Formazione Egri Danza presso la Fondazione Egri per la Danza, inizia un percorso personalizzato sulle tecniche di composizione coreografica collaborando con il coreografo Raphael Bianco come consulente drammaturgica.



PLAY ROOM I – la stanza risuona

PLAY ROOM è un evento site specific dove il pubblico può scegliere in una playlist dedicata e con elle cuffiette quale landscape sonoro può avere la performance, mentre il corpo dei danzatori ci accompagna in un viaggio attraverso un universo di gesti, energia e evoluzioni coreografiche sorprendenti, ogni spettatore decide come fare risuonare la stanza in cui si trova determinando una percezione differente dell’evento rispetto al resto del pubblico presente.



Ideazione e coreografia: Raphael Bianco



La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri“. Si distingue, per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri e valori distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio fatto performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific che immergono lo spettatore nell’opera.

Raphael Bianco studia come danzatore e coreografo la sua formazione spazia dalla danza classica al contemporaneo, affronta studi di composizione coreografica avvicinandosi alle teorie di Laban sotto la guida di Susanna Egri e Karin Wahener. Dopo aver danzato nella Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea Norvegese Carte Blanche ed una breve esperienza con l’Ensemble di Micha Van Hoecke è danzatore presso il Ballet du Nord – Centro Coreografico Nazionale di Roubaix in Francia. Raphael ritorna in Italia nel 1999 e fonda con Susanna Egri la Compagnia EgriBiancoDanza. Raphael è un coreografo che fa dell’eclettismo il proprio credo artistico dedicando ad ogni progetto una ricerca poetica ed estetica differente. Recentemente però la sua ricerca è più circoscritta, astratta e visionaria, con una particolare attenzione alle infinite suggestioni del corpo e del movimento. Raphael trae ispirazione da istanze politiche e sociali e dall’intimità dell’anima e dove l’essere umano è al centro della sua indagine coreografica.



AL MARGINE

TIR DANZA / Elisa Sbaragli

Un primo studio e progetto speciale realizzato per il Maggiore_Danza. Un solo coreografico in dialogo con musica elaborata dal vivo

Ideazione e coreografia: Elisa Sbaragli



TIR Danza è un organismo di produzione che opera nel campo della danza contemporanea d’autore e di ricerca, attraverso azioni di accompagnamento e sostegno ad artisti coreografi, valorizzandone le identità e le creazioni. Sviluppa la propria progettualità grazie ad un assetto collegiale ed è caratterizzato dalla capacità di interpretare una linea curatoriale come analisi costante delle relazioni tra soggetti e linguaggi artistici, tra pubblico e strutture produttive.

Elisa Sbaragli è coreografa, sostenuta dal 2023 da Tir Danza. Al centro della sua ricerca c’è il corpo, inteso come materia plasmabile, allenandolo ad uno stato di presenza, di ascolto e relazione. Interessata a comprendere spazi liminali e ibridi, focalizza la sua ricerca sull’interazione tra corpi, luoghi e componenti non-umane. Nel 2024 presenta agli Open Studios della Nid Platform la sua ultima produzione Se domani, interpretata da Alice Raffaelli e Lorenzo De Simone; progetto vincitore dei bandi di residenza Citofonare PimOff 23/24 e HOME Calling 2023. Il solo site specific Mirada, vince il bando Danza Urbana XL 2024 del Network Anticorpi XL. Il progetto Sull’irrequietezza del divenire vince il bando Bodyscape 2021, promosso dall’Associazione Culturale Danza Urbana. Grazie al progetto CRISOL – Creative Processes (Boarding Pass Plus ‘22-’24), nel 2023 svolge due periodi di residenza in Norvegia con artisti nazionali ed internazionali, accompagnati da Heine Avdal e Yukiko Shinozaki, della compagnia fieldworks, in qualità di tutor. Nel 2024 lavora con la compagnia fieldworks nella performance In Gaps & Patches, per MolenFest a Bruxelles. Nel 2017 conclude il percorso di formazione Azione, diretto da Sosta Palmizi. Nel 2013 consegue il Biennio di Formazione Professionale per il Danzatore Contemporaneo, diretto da Franca Ferrari. Nel 2011 si laurea in Scienze Politiche – curriculum Scienze Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo presso l’Università degli Studi di Siena.





GRAN GALA DELLA DANZA

COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA, BALLETTO DEL SUD CON OSPITI INTERNAZIONALI

5 luglio 2025 ore 21.00 – Teatro Il Maggiore | Sala Teatrale



Si rinnova l’appuntamento estivo del Gran Gala della Danza organizzata dalla Fondazione Egri per la Danza in collaborazione con Il Maggiore di Verbania. In chiusura alla settimana di stage, ospitata negli spazi del Maggiore di Verbania, in questa serata, avremo il privilegio di ospitare alcuni importanti artisti della danza classica nazionale ed internazionale. Saranno infatti presenti Marti Nudo, primo ballerino solista del Finnish National Opera and Ballet e Giulia Ricciardulli e Robert Creach Chacon, solisti dalla Compagnia del Balletto del Sud. Inoltre, sarà presente la Compagnia EgriBiancoDanza, che ormai da anni opera sul territorio di Verbania, presentando una nuova produzione contemporanea dal titolo “Buoni, Brutti e Cattivi” realizzato per Aqui in Palcoscenico 2025. Il Gran Gala come di consueto vuole celebrare la diversità e la bellezza dei diversi stili di danza, offrendo al pubblico di Verbania una serata multiforme dove la danza è protagonista indiscussa. Per questo nell’edizione del 2025 all’interno della serata saranno ospitati Antonella Usai, una degli esponenti piemontesi più significativi per la danza indiana, e Carmine Finelli, maestro e danzatore di salsa.



PROGRAMMA SERATA

BHO SHAMBOO

Antonella Usai

Originaria del sud dell’India la danza bharatanatyam è una delle forme di teatro danza più antiche e sofisticate al mondo. La forza e l’eleganza di questo alfabeto sono tali da rendere possibile la trasmissione non solo dell’antichissima cultura indiana, ma anche della storia, della poesia e del pensiero contemporanei.

Coreografia: Sangeeta Isvaran

Musica tradizionale indiana



IL PIRATA

Compagnia Balletto del Sud

Estratto da "Serata Romantica”, una delle nuove coreografie create in chiave romantica dove la poetica di Leopardi si lega alle melodie della musica romantica.

Coreografia di Fredy Franzutti

Musica di Vincenzo Bellini

Interpreti Interpreti Giulia Ricciardulli e Robert Creach Chacon - solisti Balletto del Sud





FALLEN

Un nuovo assolo neoclassico realizzato per Martin Nudo all’interno delle nuove e giovani proposte coreografiche del Finnish National Opera and Ballet.

Coreografia di Hyeji kang

Musica: Ludovico Einaudi

Interprete: Martin Nudo (primo ballerino solista del Finnish National Opera and Ballet)



DANSE MACABRE



Una sfida all’ultimo passo!



Coreografia: Raphael Bianco

Musica: Ennio Morricone

Danzano Maela Boltri e Crstian Magurano – Compagnia EgriBiancoDanza



ON FIRE

Carmine Finelli

La musicalità è l’anima della salsa, ogni movimento nasce dal dialogo con la musica, tra pause, accenti e ritmo!

Coreografia e interprete: Carmine Finelli



LE CORSAIRE

Compagnia Balletto del Sud

Un estratto da “Radio Med”, uno spettacolo composito che attraversa le più belle pagine del repertorio della Compagnia e del patrimonio musicale specifico del Mare Nostrum, musica popolare e leggera

Coreografia di Fredy Franzutti tratte da Marius Petipa

Musica di Adolphe Adam

Interpreti Giulia Ricciardulli e Robert Creach Chacon - solisti Balletto del Sud



BUONI, BRUTTI E CATTIVI

Compagnia EgriBiancoDanza



Laggiù nel vecchio e selvaggio west!



Coreografia: Raphael Bianco

Musica: Ennio Morricone