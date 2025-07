Forza Italia torna su eventi al Maggiore

Agli annunci roboanti di Albertella rispondono i fatti: metà della stagione estiva del Teatro Maggiore di Verbania, in assoluto silenzio, è stata cancellata. E il sindaco continua a vivere nella propria confort zone. L’indisposizione di Concato (artista che ha annullato anche nella regione Campania gli appuntamenti) a Verbania amplifica il vuoto dei già pochi eventi del festival estivo, festival presentato in pompa magna alla Città come momento di grande cambiamento per il Teatro. La nuova denuncia arriva da Forza Italia a Verbania per voce della capogruppo Mirella Cristina e del consigliere Samuele D’Alessandro.



Prosegue Cristina: "L' esito? Una perdita di credibilità e immagine senza alcuna spiegazione da parte di chi aveva sbandierato la stagione. Il sindaco poi gioca a nascondino e non comunica nulla alla sua stessa Città dimostrando irresponsabilità e decretando un indubbio insuccesso che io peraltro avevo annunciato proprio per la mancanza di senso culturale della proposta, una stagione che non va nella direzione di far crescere la struttura così tanto voluta dal centro destra cittadino! I fatti lo dimostrano".



"Fatto ancor piu grave - prosegue l'azzurra- Albertella con questo atteggiamento sembra voler scaricare le conseguenze di questo enorme flop sulla Fondazione e sul suo prestigioso Presidente invece che, con amore di verità e senso istituzionale, intervenire in prima persona mettendoci la faccia".

Forza Italia conclude: " Si tratta di una battuta d'arresto allarmante per il futuro del Teatro Maggiore, se la stagione autunnale e invernale sara’ costruita su queste premesse di superficialità di programmazione e improvvisazione manageriale, Verbania assistera' ad altri fallimenti prevedibili".