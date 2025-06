Associazione Cori Piemontesi prossimi concerti

L’appuntamento successivo sarà martedì 8 luglio, sempre alle ore 21.00, presso Palazzo Biumi, a Verbania Pallanza con Light Voice della Filarmonica di Villadossola, diretto da Monica Delfina Morellini.Domenica ai GiardiniIl 6 luglio, prima domenica del mese, tornerà anche l’appuntamento con Domenica ai Giardini: nella splendida location di Villa Taranto a Verbania si terrà alle ore 17.00 un concerto di Alterati in chiave e Alterazioni giovanili di Cerano (NO).Ulteriori informazioni sul sito www.associazionecoripiemontesi.comRapporti con i media: Ivo Casorati - 3396076523 – ivocasorati@gmail.comProseguono gli appuntamenti dell’Associazione Cori Piemontesi nel territorio del Verbano Cusio Ossola: domenica 22 giugno, alle ore 17.00, si terrà a Pian d’Arla, nel comune di Aurano, il Concerto per il Solstizio d’estate che vedrà protagonista il Gruppo Volante Cucciolo di Verbania, diretto da Flavio Maglio.Il luogo del concerto è raggiungibile attraverso una strada sterrata dalla località Colle o a piedi. In quest’ultimo caso si consigliano scarpe comode e una torcia per il rientro.Si ringrazia la famiglia Lietta per la concessione degli spazi.Il classico concerto di inizio estate si inserisce nella Rassegna Percorsi Popolari Tra Sacro e Profano, organizzata da ACP in collaborazione con enti istituzionali, realtà associative locali e con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, della Regione Piemonte e del Parco Nazionale della Val Grande.La rassegna nasce con l’intento di intrecciare musica e territorio, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori occasioni di ascolto corale nei luoghi più suggestivi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Dal parco botanico di Villa Taranto ai sentieri di montagna di Pian d’Arla, passando per chiese, cortili e piazze storiche, ogni concerto è pensato per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e musicale del territorio.Il calendario 2025 prevede 14 appuntamenti tra giugno e ottobre, con il coinvolgimento di 18 cori del territorio e la collaborazione di realtà quali il Parco Nazionale della Val Grande e il Museo del Paesaggio di Verbania. La varietà dei repertori – che spaziano dal sacro al popolare, dal tradizionale al contemporaneo – rende ogni appuntamento unico e aperto a un pubblico trasversale.Sempre nell’ambito di Percorsi Popolari tra Sacro e Profano, per Verbania in concerto, martedì 24 giugno, alle ore 21.00 a Villa Giulia, si terrà il Laboratorio Cantare a più Voci, con il Gruppo Popolare ArsunàCanta dell’Associazione Passamontagne, diretto da Valentina Volontè.Al termine Canti al Tavolo.Il prossimo appuntamento di Verbania in Concerto sarà poi martedì 1° luglio alle 21.00 presso la Sala Peretti – sede Soms di Verbania Intra, con il concerto del Coro dell’Associazione Culturale San Leonardo, diretto da Stefano Bertuol.Ulteriori informazioni sul sito www.associazionecoripiemontesi.com