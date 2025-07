Al via "Aria Acqua Terra"

Sarà lo storico dell’arte Stefano Martinella a guidare il pubblico alla scoperta della mostra e della collezione permanete del Museo. La visita guidata comprende anche i depositi del vicino Palazzo Biumi Innocenti. Costo 8 euro, ingresso al museo compreso, prenotazione scrivendo a prenotazioni@museodelpaesaggio.it.



Le date già fissate per altre visite guidate sono: 12 luglio, 2 agosto e 13 settembre, sempre alle ore 15.00. In Aria Acqua Terra. Dall'ambiente al paesaggio quattro affermati artisti hanno scelto come soggetto d'ispirazione poetica gli elementi primigeni della natura e del paesaggio, nella straordinaria bellezza del contesto naturalistico e paesaggistico del Lago Maggiore. Il risultato è una mostra site specific, con alcune opere esposte per la prima volta al pubblico qui a Verbania.



La scelta è caduta su quattro artisti attivi in Piemonte nell’intento di valorizzare chi vive e lavora nel nostro territorio, l'esposizione mette in risalto le loro ben distinte notevoli qualità artistiche in un percorso innovativo, che guarda all'attualità, spingendo anche lo spettatore ad una riflessione sui temi ambientali.



La mostra è stata realizzata col sostegno della Città di Verbania e il patrocinio di Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli. ACQUA ARIA TERRA. DALL’AMBIENTE AL PAESAGGIO, a cura di Guido Curto 28 giugno 2025 – 28 settembre 2025 Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44, Verbania.



Orari di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì.

Prezzi 8,00 euro intero – 5,00 euro ridotto: il biglietto di ingresso è comprensivo di visita alle collezioni permanenti (Gipsoteca Troubetzkoy – Pinacoteca – collezione Arturo Martini) e alla mostra.

Biglietto unico con Giardini Botanici di Villa Taranto 15,00 euro intero – 10,00 euro ridotto.