Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli, Pierluigi Pusole espongono una ventina di opere in una mostra tematica Site Specific.Inaugurazione sabato 28 giugno ore 11.30Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli e Pierluigi Pusole sono gli artisti invitati dal curatore Guido Curto alla mostra Aria Acqua Terra. Dall'Ambiente al Paesaggio, allestita a Verbania dal 28 giugno al 28 settembre 2025 nelle sale del Museo del Paesaggio a Palazzo Viani Dugnani.Mostra realizzata col sostegno della Città di Verbania e il patrocinio di Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli.Ancora una volta l'arte contemporanea, declinata in dipinti e fotografie, dialoga con i dipinti ottocenteschi della collezione permanente della Pinacoteca del Museo del Paesaggio di Verbania. Una ventina le opere esposte, di Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli e Pierluigi Pusole. Trovano tutte ispirazione negli elementi fondanti la grande bellezza del creato, Aria Acqua Terra, come dichiara il titolo della mostra, posti in relazione tra loro come precisa il sottotitolo, passando Dall'Ambiente al Paesaggio."Quattro affermati artisti attivi in Piemonte hanno scelto come soggetto d'ispirazione poetica gli elementi primigeni della natura e del paesaggio: aria, acqua e terra. Nella straordinaria bellezza del contesto naturalistico e paesaggistico del Lago Maggiore, la mostra è più che mai site specific", spiega il curatore Guido Curto, che prosegue: "liquido e magmatico è infatti il lavoro di Pierluigi Pusole, la cui cifra pittorica s'ispira a laghi, specchi d'acqua, montagne e cieli solcati da nuvole, quelli che vediamo nell'estate del Verbano Cusio Ossola. Anche Daniele Galliano si confronta con elementi naturali vicini a noi e lui, che ama camminare in montagna, li ha raffigurati con colori forti stesi quasi a piatto: cieli blu e prati verdi costellati qua e là di esseri umani solo accennati con pennellate di tocco, tipiche del pointillisme francese e dei macchiaioli italiani rivisitati in originale chiave postmoderna. Andrea un'astrazione che si spinge fino al limite dell'informale, anche se nei suoi spesso immensi quadri sempre si scorge la veduta da cui lui trae ispirazione: un vasto scenario naturalistico che da sfondo diventa il vero soggetto latente del quadro. E c'è anche un'artista che usa la fotografia in chiave pittorica, Maura Banfo, autrice che punta il suo obbiettivo di notte sulla superficie del mare, dove la luce di un faro si riflette e le onde ne evidenziando i riflessi sulle impercettibili increspature dell'acqua, Sorella Acqua, elemento primigenio del mondo"."Questa indagine sul paesaggio visto attraverso lo sguardo di quattro artisti, attivi in Piemonte e scelti nell’intento di valorizzare chi vive e lavora nel nostro territorio, vuole mettere in risalto le loro ben distinte notevoli qualità artistiche, accomunate da un fil rouge tematico: Aria, Acqua e Terra, ovvero gli elementi costitutivi degli splendidi paesaggi del Lago Maggiore e del Verbano Cusio Ossola", afferma la direttrice artistica del Museo del Paesaggio Federica Rabai. "Ciascun artista nel suo lavoro ne ha approfondito uno, queste opere sono accostate alla collezione permanente della pinacoteca di Palazzo Viani Dugnani per dare vita a una mostra fatta di contaminazioni. Un percorso artistico innovativo, che guarda all'attualità, spingendo lo spettatore ad una riflessione sui temi ambientali" conclude Rabai. Il museo organizza una serie di visite alla mostra Aria Acqua Terra. Dall'ambiente al paesaggio, guidate dallo storico dell’arte Stefano Martinella. Le date sono: 12 luglio, 2 agosto e 13 settembre. La visita guidata comprende anche i depositi di Palazzo Biumi Innocenti. Costo 8 euro, ingresso al museo compreso.Inoltre la proposta di laboratori creativi per bambini con Silvia Masci, legati agli elementi protagonisti dell’esposizione; già fissato quello di domenica 7 settembre alle 10.30 a Palazzo Viani Dugnani, adatto ai piccoli da 5 anni in su, costo 4 euro. In questi mesi, fino al 28 settembre, Palazzo Viani Dugnani ospita anche due opere di un altro noto artista piemontese, Ugo Nespolo, esposte in contemporanea alla vasta retrospettiva a lui dedicata a Villa Giulia di Verbania.ACQUA ARIA TERRA. DALL’AMBIENTE AL PAESAGGIO, a cura di Guido Curto28 giugno 2025 – 28 settembre 2025Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44, Verbania.Orari di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì.Prezzi 8,00 euro intero – 5,00 euro ridotto: il biglietto di ingresso è comprensivo di visita alle collezioni permanenti (Gipsoteca Troubetzkoy – Pinacoteca – collezione Arturo Martini) e alla mostra.Biglietto unico con Giardini Botanici di Villa Taranto 15,00 euro intero – 10,00 euro ridotto.Sito: https://www.museodelpaesaggio.it/, info: segreteria@museodelpaesaggio.it