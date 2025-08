Mostra fotografica a Cannero

2-10 Agosto dalle 18.00 alle 21.00sabato e domenica apertura dalle 15.00 alle 21.00presso la Sala "Pietro Carmine", a Cannero RivieraIl Circolo Fotografico Cannerobiettivo è lieto di invitare cittadini, appassionati e turisti alla mostra "Paesaggio naturale e urbano", in programma dal 2 al 10 agosto 2025 presso la Sala Pietro Carmine (zona Lido), nel cuore di Cannero Riviera.Orari di apertura dalle 18 alle 21.00, sabato e domenica dalle 15 alle 21.00.Un percorso visivo suggestivo, dove gli scatti dei soci del Circolo raccontano con sensibilità e tecnica la bellezza dei paesaggi naturali e l’eleganza silenziosa delle architetture urbane.Un dialogo tra natura e costruito, tra emozione e geometria, tra passato e presente.Una sezione speciale della mostra sarà dedicata ai leggendari Castelli di Cannero, finalmente riaperti al pubblico dopo anni di attesa e restauro.In questo angolo, fotografie d’epoca, immagini contemporanee e dipinti offriranno un viaggio nel tempo attraverso queste affascinanti rocche lacustri.Il punto culminante della manifestazione sarà la serata dell’8 agosto alle ore 21.00, sempre presso la Sala Pietro Carmine, con l'incontro intitolato"Il paesaggio e la fotografia: un incontro essenziale".Una riflessione affascinante condotta da un docente universitario di architettura dell’Accademia di Mendrisio e della prestigiosa Harvard Graduate School of Design (USA).Un’occasione unica per esplorare, con sguardo critico e poetico, il ruolo dell'immagine nella costruzione del nostro sguardo sul mondo.Ingresso libero sia alla mostra che alla serata.Un appuntamento imperdibile per chi ama la fotografia, il territorio e le storie che le immagini sanno raccontare."Organizzazione: CannerObiettivo