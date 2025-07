Cinema Sotto le Stelle a Baveno

Il programma prevede:Martedì 22 luglio alle ore 21.30, proiezione del film IF - Gli amici immaginari nel Parco di Villa Fedora.Regia di J. Krasinski – USA 2024 – commedia, animazione 104 minCon Ciro Priello, Pilar Fogliati, Emily Blunt, Matt Damon, Ryan ReynoldsBea, un’adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica scopre di poter vedere gli amici immaginari che sono stati abbandonati da quelli che un tempo erano stati bambini e si erano avvalsi della loro compagnia. Dopo aver scoperto che il suo vicino di casa ha il suo stesso potere i due si alleano per poter ridare loro compagnia.Proiezione in lingua italiana e sottotitoli in lingua inglese.In caso di maltempo la proiezione verrà rinviata a mercoledì 23 luglio.Martedì 29 luglio alle ore 21.30, proiezione del film The fall guy presso il campetto delle scuole di Feriolo.Regia di D. Leitch – USA 2024 – azione 126 minCon Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah WaddinghamColt Seavers è uno stuntman innamorato di Jody Moreno, un’assistente alla regia. Quando subisce un grave incidente sul set, si convince a lasciare la professione e pure l’amata. Rassegnatosi a fare il parcheggiatore riceve un’inattesa chiamata dalla producer Gail, con una proposta che non può rifiutare: partecipare agli stunt di Metalstorm, il primo film da regista della sua ex. Ma c’è un equivoco, perché non è stata Jody a volerlo sul set, bensì Gail, che gli affida l’incarico di ritrovare la star del film, inspiegabilmente scomparsa, ossia quel Tom Ryder di cui Colt è stato per molti anni la controfigura.Proiezione in lingua italiana e sottotitoli in lingua inglese.In caso di maltempo, la proiezione sarà rimandata a mercoledì 30 luglio.Martedì 05 agosto alle ore 21.30, proiezione del film Un mondo a parte presso Piazza Monte Camoscio a Oltrefiume.Regia di R. Milani – ITALIA 2024 – commedia, 113 minutiCon Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli e Alessandra Barbonetti.Michele Cortese è un maestro elementare che, dopo 30 anni di insegnamento nelle periferie della Capitale non ne può più di “cercare di salvare gente che non ha intenzione di essere salvata, e ti mena pure”. Pur essendo di ruolo, chiede l’assegnazione provvisoria presso una scuola di Rupe, un paesino sperduto dell’alta Val di Sangro, nel cuore del Parco nazionale dell’Abruzzo, che conta 378 anime – anzi, 364 perché l’anno prima ci sono state “14 dipartite e nessuna nascita”.Quando Michele arriva alla scuola del nuovo incarico, attraversando montagne innevate popolate da lupi, scopre che dovrà insegnare ad una pluriclasse di soli sette bambini fra prima, terza e quinta elementare. E in breve scoprirà anche che il preside del comprensivo di una cittadina più grande ha tutto l’interesse a che la scuola di Rupe chiuda i battenti, dato che gli alunni di quinta se ne andranno e occorre un numero minimo di studenti per non accorpare lo sparuto gruppetto alla scuola più grande. Toccherà al maestro Cortese e alla vicepreside Agnese, insieme al personale scolastico, ai bambini e agli abitanti di Rupe, tentare di salvare il proprio presidio educativo con un escamotage davvero audace.In caso di maltempo, la proiezione sarà rimandata a mercoledì 20 agosto.Organizzazione a cura dell'Assessorato al Turismo della Città di Baveno.