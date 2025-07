Eventi Baveno dal 18 al 27 luglio

FESTA DEL BOCC

Da giovedì 17 a domenica 20 e da giovedì 24 a lunedì 28 luglio 2025

Area eventi del Bocc - lungolago di Feriolo

Festa campestre in spiaggia con musica dal vivo, balli e cucina presso l’area eventi di Feriolo.

Apertura cucina ore 19:00 (domenica cucina aperta anche a pranzo) – inizio spettacoli ore 21:00.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Feriolese.



FESTA DEL VINO

Venerdì 18 luglio 2025 - dalle ore 19:00

Arena Nadur - lungolago di Baveno

Evento di degustazione e promozione a cura di Go Wine, associazione nazionale con sede ad Alba e che opera a favore della cultura del vino e dell’enoturismo.

La Festa del Vino è un evento di degustazione che nasce dalla collaborazione con il Comune di Baveno, l’Assessorato al Turismo del Comune di Baveno e altri enti locali: un banco d’assaggio alla presenza diretta di una selezione di cantine del Piemonte.

Nella stessa serata di venerdì 18 luglio sarà presente anche il Moscato Wine Festival in Tour con una selezione di oltre 30 etichette dalle varie regioni d’Italia, dalle selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino al Moscato di Pantelleria in Sicilia.

Degustazioni dalle ore 19.00 alle ore 23:00.

Saranno inoltre presenti proposte gastronomiche del territorio.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 19 luglio.

Il costo del biglietto di ingresso è di € 15,00 con riduzione € 13,00 per i Soci Go Wine, e include degustazioni illimitate (in forma libera).

Coloro che acquisteranno il biglietto online avranno uno sconto a € 13,00

Per coloro che si associano a Go Wine (scadenza iscrizione 30 giugno 2026) in occasione dell’evento, l’ingresso è gratuito. Per info: ufficio.soci@gowinet.it

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631 // www.gowinet.it

Organizzazione a cura dell’Associazione Go Wine in collaborazione con Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: THE CENTI

Venerdì 18 luglio 2025 - dalle ore 20:00

Arena Nadur - lungolago di Baveno

Nell'ambito della rassegna NOTE D'ESTATE, che porta la musica nei borghi delle frazioni di Baveno, concerto del trio THE CENTI: tre polistrumentisti e cantanti di estrazione musicale eterogenea si incontrano in un repertorio da Gaber a Ed Sheeran passando da Pino Daniele e Daniele Silvestri.

Il gruppo è composto da Giobi Fasoli, Mauro Pelletti e Francesco Lembo.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



BAVENO BY NIGHT

Da venerdì 18 luglio 2025, tutti i venerdì fino al 31 ottobre.

Complesso monumentale - Piazza della Chiesa

Dopo il favorevole riscontro ottenuto la scorsa stagione, anche quest’anno la Parrocchia di Baveno propone l’apertura SERALE del Complesso monumentale.

Le visite guidate del complesso dei SS. Gervaso e Protaso (della durata di 45 minuti circa) avranno luogo il venerdì sera dal 18 luglio al 31 ottobre.

Le visite, a cura di un gruppo di guide turistiche abilitate, saranno svolte a rotazione in italiano e inglese, secondo un calendario prestabilito (vedi locandina), e si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti. Ritrovo per le visite guidate alle ore 20:30 in Piazza Dante Alighieri.

Solamente nei mesi di luglio ed agosto, la visita sarà seguita da una breve crociera in motoscafo privato, con partenza dal pontile di Piazza IV Novembre (ritrovo ore 21:00)

La crociera prevede una breve navigazione intorno all’Isola Superiore dei Pescatori e galleggiamento davanti alle fontane danzanti per ammirare lo spettacolo di Baveno d’Incanto delle ore 21:30. Rientro presso i pontili di Piazza IV Novembre verso le ore 21:45 circa.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp al numero 327.4993196 o presso l’ufficio Turismo di Baveno.

Costi:

VISITA GUIDATA: € 10,00 adulti, € 5,00 ragazzi (6-12 anni)

CROCIERA: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini (6-12 anni)

SOLO CROCIERA: € 15,00 adulti, € 7,00 bambini (6-12 anni)

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.



61° RALLY VALLI OSSOLANE

Sabato 19 luglio 2025, dalle ore 15:00

Piazza IV Novembre

Il Rally Valli Ossolane è pronto a coinvolgere il Verbano Cusio Ossola e Baveno con i protagonisti del Trofeo Italiano Rally.

Alle ore 16:01, Baveno ambienterà la cerimonia di partenza della gara, con le vetture che da Piazza IV novembre si dirigeranno verso il lotto di prove speciali previste, distribuite tra la giornata di sabato e quella di domenica. Una cornice esclusiva, quella proposta dall’avvio, con il Lago Maggiore che regalerà a partecipanti ed appassionati la sua miglior cartolina.

Organizzazione a cura di Rally Team New Turbomark con il patrocinio di Città di Baveno.



LA PIETRA RACCONTA: CONFERENZE SULL'ACQUA

Domenica 20 luglio 2025, ore 18:00

Ritrovo ore 17.45 presso punto d’imbarco piazza IV Novembre.

Cave, miniere, scalpellini e i loro viaggi: conferenza sull’acqua con lo storico Leonardo Parachini, in navigazione lungo la costa tra Baveno e Feriolo.

La partecipazione è a offerta minima di euro 15.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente ai seguenti recapiti:

Tel. 0323 924632; Whatsapp 345 7936361; info@bavenoturismo.it.

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2025”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.



NOTE D'ESTATE: HOPE + GIOBI

Domenica 20 luglio 2025, ore 21:00

Piazza Dante Alighieri

Nell’ambito della rassegna NOTE D’ESTATE, che porta la musica nei borghi delle frazioni di Baveno, si inserisce il concerto del talentuoso duo Hope + Giobi, che propone musica soul e pop.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



CINEMA SOTTO LE STELLE

Martedì 22 luglio 2025, ore 21:30

Parco di villa Fedora

Proiezione del film IF - gli amici immaginari;

Regia di J. Krasinski - USA 2024 - commedia, animazione 104 min

Con Ciro Priello, Pilar Fogliati, Emily Blunt, Matt Damon, Ryan Reynolds

Bea, un'adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica scopre di poter vedere gli amici immaginari che sono stati abbandonati da quelli che un tempo erano stati bambini e si erano avvalsi della loro compagnia. Dopo aver scoperto che il suo vicino di casa ha il suo stesso potere i due si alleano per poter ridare loro compagnia.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo, la proiezione sarà rimandata a mercoledì 23 luglio.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: GUY BASS HARMONY

Venerdì 25 luglio 2025, ore 21:00

Piazzetta di Romanico

"Argentina, Francia, Brasile: un viaggio attorno al mondo" con il trio GuiBassHarmony: Lorenzo Ottaviani (Chitarra), Emanuele Moretti (Fisarmonica), Luca Ziliani (Contrabbasso)

Un viaggio attorno al mondo partendo dalle tradizionali Chanson Française, passando per il Jazz Manouche fino ad arrivare alla musica sudamericana: la Bossanova Brasiliana e il Tango Argentino. Il tentativo di raccontare tre nazioni, storie popoli diversi e geograficamente lontani attraverso le più celebri composizioni che le hanno fatte conoscere in tutto il mondo.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura dell'Associazione Desmòs, con la collaborazione della Città di Baveno.



NATI PER LEGGERE: STORIE PER TUTTI I GUSTI

Sabato 26 luglio 2025, ore 11:00

Parco di Villa Fedora

Letture ad alta voce per tutti i gusti, per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni, presso il parco di Villa Fedora.

Si consiglia di portare una coperta da stendere sul prato.

In caso di pioggia, l’evento si terrà presso la Biblioteca civica di Baveno, in Piazza della Chiesa, 8.

Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO- Progetto Nati per Leggere

tel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.it

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 e si svolge nel contesto del progetto di 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒.

Instagram: @culturapercrescerevco @fondazionecompagniadisanpaolo

www.culturapercrescerevco.it



BAVENO E FERIOLO D'INCANTO 2025

Lungolago di Baveno - tre spettacoli ogni sera ore 21:30, 22:00, 22:30

Fino a domenica 31 agosto

Lungolago di Feriolo - due spettacoli ogni sera ore 22:00, 22:30

Fino a domenica 24 agosto

A Baveno, fontane luminose ancora più imponenti

Le rive di Baveno saranno il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose, che quest’anno si espanderanno per quaranta metri, superando di ben dieci metri la lunghezza della scorsa edizione. Ogni sera, il lungolago si animerà con tre spettacoli di luci, colori e musica, trasformando l’acqua in un’incantevole danza che lascerà senza fiato residenti e visitatori.

A Feriolo, uno spettacolo laser proiettato sulla montagna

Grande novità di questa edizione sarà l’innovativo spettacolo laser con effetti speciali che illuminerà la montagna di Feriolo con immagini sorprendenti e giochi di luce mozzafiato.

I fasci di luce danzeranno sulla montagna creando figure e suggestioni che catturano lo sguardo e il cuore. La magia dei laser trasforma la notte in un palcoscenico, dove le luci si muovono al ritmo di melodie avvolgenti e il paesaggio si illumina di meraviglia.

Ingresso libero e gratuito.



MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Museo GranUm, Piazza della Chiesa, 8

Per il 2025 il Museo GranUM, di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseo del Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.



ESPOSIZIONE PERMANENTE PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.