Visita guidata alla mostra "Aria Acqua Terra. Dall'ambiente al paesaggio"

Nelle sale di Palazzo Viani Dugnani le opere contemporanee di Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli e Pierluigi Pusole dialogano con i dipinti ottocenteschi della Pinacoteca in un allestimento curato da Guido Curto. Sarà lo storico dell’arte Stefano Martinella a guidare il pubblico alla scoperta della mostra, della collezione permanete di Palazzo Viani Dugnani e di un'altra temporanea allestita in museo, quella di Andrea Pescio. La visita guidata comprende anche i depositi del vicino Palazzo Biumi Innocenti. Costo 8 euro, ingresso al museo compreso, prenotazione scrivendo a prenotazioni@museodelpaesaggio.it.



Una nuova visita guidata, l'ultima, è programmata per il 13 settembre, sempre alle ore 15.00.



In Aria Acqua Terra. Dall'ambiente al paesaggio quattro affermati artisti hanno scelto come soggetto d'ispirazione poetica gli elementi primigeni della natura e del paesaggio, nella straordinaria bellezza del contesto naturalistico e paesaggistico del Lago Maggiore. Il risultato è una mostra site specific, con alcune opere esposte per la prima volta al pubblico proprio a Verbania.



La mostra è stata realizzata col sostegno della Città di Verbania e il patrocinio di Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli. La visita guidata sarà anche l'occasione per scoprire una seconda mostra proposta dal Museo del Paesaggio di Verbania, allestita dal 1 agosto al 7 settembre in una duplice sede, sia a Palazzo Viani Dugnani che a Casa Ceretti Laboratorio per l'Arte (via Roma 42). Si tratta di Natura Amphibia (2005-2025) con opere di Andrea Pescio, a cura di Susanna Borlandelli.



I quadri del pittore novarese sono realizzati con la penna BIC, su tela e su cuoio. La penna BIC è un mezzo che non ammette errori. Un lavoro ancor più straordinario quello di Pescio se si pensa che le opere sono di grandi dimensioni e quindi con un'esecuzione estremamente complessa. In mostra vent'anni di lavoro dell'artista.



ACQUA ARIA TERRA. DALL’AMBIENTE AL PAESAGGIO, a cura di Guido Curto

28 giugno 2025 – 28 settembre 2025

Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44, Verbania.

Orari di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì.

Prezzi 8,00 euro intero – 5,00 euro ridotto: il biglietto di ingresso è comprensivo di visita alle collezioni permanenti (Gipsoteca Troubetzkoy – Pinacoteca – collezione

Arturo Martini) e alla mostra.



Biglietto unico con Giardini Botanici di Villa Taranto 15,00 euro intero – 10,00 euro ridotto.

Sito: https://www.museodelpaesaggio.it/, info: segreteria@museodelpaesaggio.it



NATURA AMPHIBIA di Andrea Pescio a cura di Susanna Borlandelli

1 agosto - 7 settembre 2025

Museo del Paesaggio di Verbania, Casa Ceretti Laboratorio per l'arte (via Roma, 42)

e Palazzo Viani Dugnani (via Ruga, 44)

Orari di apertura:

Casa Ceretti da mercoledì a domenica, dalle 15 alle 20, ingresso libero.

