Eventi Baveno dal 2 al 10 agosto

RASSEGNA "LA PIETRA RACCONTA": CONCERTO ALL'ALBA

Sabato 2 agosto 2025, ore 06:00

Spiaggia di Villa Fedora

“Naturali armonie“, proposta concertistica sulla spiaggia di Villa Fedora al levar del sole con Davide Merlino e il suo vibrafono.

Il progetto prende il nome dalla raccolta musicale per vibrafono scritta da Davide Merlino tra il 2020 e il 2021. Questo scritto è diventato poi un disco omonimo, con i brani suonati liberamente in stile jazzistico. Naturali armonie è ispirato e dedicato alle donne, ma anche al femmineo e al lato femminile del mondo.

I partecipanti sono invitati a portare con sé la propria coperta da stendere sulla sabbia.

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 3 agosto.

Partecipazione a offerta libera in sostegno delle attività proposte dalla rassegna “La pietra racconta 2025”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.



MILONGA ALL'ARENA NADUR

Sabato 2 agosto 2025, dalle ore 21:00

Lungolago di Baveno - Arena Nadur

Serata di tango argentino presso l’Arena Nadur.

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale “La Garufa” con il patrocinio della Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: THE FARE NIGHT BAND

Lunedì 4 agosto 2025, ore 21:00

Lungolago di Feriolo

La rassegna "Note d'estate" che porta la musica nei borghi di Baveno, arriva a Feriolo con una serata tutta da ballare, grazie alle note pop e rock dei Fare Night Band.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



CINEMA SOTTO LE STELLE

Martedì 5 agosto 2025, ore 21:30

Piazza Monte Camoscio, Oltrefiume

Proiezione del film Un mondo a parte, regia di R. Milani – ITALIA 2024 – commedia, 113 minuti

Con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli e Alessandra Barbonetti.

Michele Cortese è un maestro elementare che, dopo 30 anni di insegnamento nelle periferie della Capitale non ne può più di “cercare di salvare gente che non ha intenzione di essere salvata, e ti mena pure”. Pur essendo di ruolo, chiede l’assegnazione provvisoria presso una scuola di Rupe, un paesino sperduto dell’alta Val di Sangro, nel cuore del Parco nazionale dell’Abruzzo, che conta 378 anime – anzi, 364 perché l’anno prima ci sono state “14 dipartite e nessuna nascita”.

Quando Michele arriva alla scuola del nuovo incarico, attraversando montagne innevate popolate da lupi, scopre che dovrà insegnare ad una pluriclasse di soli sette bambini fra prima, terza e quinta elementare. E in breve scoprirà anche che il preside del comprensivo di una cittadina più grande ha tutto l’interesse a che la scuola di Rupe chiuda i battenti, dato che gli alunni di quinta se ne andranno e occorre un numero minimo di studenti per non accorpare lo sparuto gruppetto alla scuola più grande. Toccherà al maestro Cortese e alla vicepreside Agnese, insieme al personale scolastico, ai bambini e agli abitanti di Rupe, tentare di salvare il proprio presidio educativo con un escamotage davvero audace.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo, la proiezione sarà rimandata a mercoledì 20 agosto.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: RITRATTI IN MUSICA

Mercoledì 6 agosto 2025, ore 21:00

Piazza dante Alighieri

Omaggio a Billie Holiday e Nina Simone, che non mira solo a celebrare il loro talento, ma soprattutto a rinnovare quel messaggio di giustizia e dignità umana che arriva fino a noi attraverso la forza della loro musica e il loro esempio.

A cura di "Ritratti in Musica": Marino Mazzoni, batteria, Franco Alberganti, chitarra, Davide Sartori, basso, Nino Sorgente, armonica, Alessia Scesa, voce, Daniela Bonacini, voce recitante.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 23 agosto.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



FESTIVAL DALLA MONTAGNA AL LAGO: "RED D'OT"

Giovedì 7 agosto 2025, ore 20:30

Lungolago di Feriolo

Spettacolo di danza aerea.

Dance Heart a.s.d.

La storia di un viaggio che comincia dalla fine. Inizia da un puntO e parla di cambiamento.

Due donne, una valigia, un puntO di partenza che si evolve cambiando forma e assumendo quella di diversi attrezzi aerei con cui interagire.

Un racconto muto in cui trasformazione e adattamento sono i protagonisti.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Onda Teatro in collaborazione con Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: VIOLINVIOLA'

Venerdì 8 agosto 2025, ore 21:00

Oratorio di S. Fermo, Loita

Il talentuoso duo, formato da Silvia Arfacchia (violino) e Arianna Cartini (viola) nella suggestiva cornice dell’Oratorio di S. Fermo di Loita, propone un programma coinvolgente con brani conosciuti del repertorio pop/rock e colonne sonore di film e cartoni animati.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



FESTIVAL "DI PAROLA IN MUSICA"

Sabato 9 agosto 2025, ore 21:00

Piazza S. Pietro, Oltrefiume

Per il terzo ed ultimo appuntamento bavenese del Festival “Di parola in musica” 2025, l’ensemble ZEBO (Zero Emission Baroque Orchestra) presenta, nella suggestiva cornice della Piazza S. Pietro di Oltrefiume, il concerto narrante “Raccontiamoci delle frottole”, d’amore, di donne e di balli: la canzone nel Primo Cinquecento.

Probabilmente nessun repertorio riesce a parlare d’amore in così tante forme e differenti modi come quello frottolistico. La brevità dei componimenti e la maestria nel mettere in musica testi poetici scritti dai più significativi autori come Ludovico Ariosto rende questi componimenti delle piccole perle. ZEBO porta in scena queste musiche creando una storia che parla di uno degli argomenti centrali di questa “letteratura musicale”: l’amore cortese (ma non corrisposto) fra una dama e un cavaliere.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di ZEBO, Zero Emission Baroque Orchestra, in collaborazione con Città di Baveno.



BAVENO E FERIOLO D'INCANTO: EMOZIONI IN CONCERTO SOTTO LE STELLE

Domenica 10 agosto, ore 21:30

Lungolago di Baveno

Spettacolo speciale in occasione della notte di S. Lorenzo.

Il duo Yuriko Mikami – Alessandra Gelfini (violoncello e pianoforte) darà vita a un concerto unico, dove le note si fonderanno con il paesaggio e le suggestioni del lago, creando un’atmosfera intima e avvolgente, perfetta per la notte dei desideri.

A seguire, dalle 22:00, il grande spettacolo di fontane luminose trasformerà l’acqua in uno straordinario gioco di luci, colori e riflessi che si uniranno in un crescendo di emozione, per una serata da vivere con lo sguardo rivolto verso il lago e il cielo e il cuore pieno di meraviglia.

Un evento gratuito, aperto a tutti, che celebra la bellezza del territorio attraverso l’arte, la luce e la magia della musica. L’iniziativa fa parte del calendario di Baveno e Feriolo d’Incanto, in programma ogni sera secondo il seguente calendario:

Lungolago di Baveno - FONTANE LUMINOSE DANZANTI: tre spettacoli ogni sera ore 21:30, 22:00, 22:30

Fino a domenica 31 agosto

Lungolago di Feriolo - PROIEZIONI DI LASER SULLA MONTAGNA: due spettacoli ogni sera ore 22:00, 22:30

Fino a domenica 24 agosto

Ingresso libero e gratuito.



MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Museo GranUm, Piazza della Chiesa, 8

Per il 2025 il Museo GranUM, di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseo del Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.



ESPOSIZIONE PERMANENTE PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 20:00 alle 21:30 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.