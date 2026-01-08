Fondi: 822mila€ al Comune di Verbania

E’ con gioia che l’Amministrazione informa i cittadini dei contributi a fondo perduto che è riuscita a convogliare sul proprio territorio nella parte finale del 2025:



il contributo Regionale per il sostegno del Sistema Bibliotecario per il triennio 2025-2027, pari all'importo annuale di € 43.535,32

il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino a sostegno del progetto "Cultura per crescere" 2026, pari a € 45.000,00 (massimo importo richiedibile)

il contributo della Regione Piemonte sul bando "Piemonte per i giovani", pari a € 79.960,00 (massimo importo richiedibile € 80.000,00).

La riqualificazione della scuola media Quasimodo (a valere su PNRR), l’importo complessivo per Verbania è pari a 465.500,00 euro. Il contributo a fondo perduto concesso al Comune di Verbania è di euro 300.000,00 euro. L’importo che quindi viene coperto dai fondi comunali è di euro 165.600,00.

Riqualificazione energetica della Scuola Peron: l’importo complessivo previsto è pari a 561.600,00 coperto dal contributo a fondo perduto di euro 300.000,00 concesso dal "Bando parchi per il clima". I fondi comunali ammonteranno quindi a 261.600,00 euro.

Turismo accogliente. Il progetto “Verbania for ALL - Accogliente, Libera, Luminosa - Il turismo oltre le barriere” è stato sostenuto dal bando regionale “Metti in Comune l’inclusione”. La spesa totale ammessa a contribuzione era di 68.700,00 euro. Il contributo che ci è stato assegnato ammonta a 54.200,00 euro, con un cofinanziamento in servizi di 14.500,00 euro. L'obiettivo era di superare le barriere fisiche e culturali, rendendo la città di Verbania più inclusiva, accessibile e accogliente per tutti, inclusi persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini grazie a:



- Mappatura accessibile: verrà realizzata una mappatura completa dei luoghi pubblici e dei servizi per identificare l'accessibilità e definire itinerari turistici usufruibili da tutti.



- Portale web dedicato: sarà implementata una sezione sul portale turistico di Verbania, per fornire informazioni chiare e affidabili.



- Formazione inclusiva: sarà avviato un programma di formazione per gli operatori turistico-commerciali (ristoranti, bar, negozi) per promuovere un cambio culturale e l'acquisizione di soft skills di accoglienza inclusiva, in collaborazione con le Associazioni di persone con disabilità.



- Mappe sensoriali per bus: Nelle principali fermate dei bus verranno installati pannelli informativi multisensoriali per migliorare l'autonomia di viaggio di persone con disabilità visive e uditive.



In queste ore è stato sollevato un tema, a nostro avviso inesistente e strumentale, rispetto alla capacità di questa Amministrazione di dialogare con Regione e altri Enti e di ottenere finanziamenti a sostegno della città. Nello specifico si parlava della mostra Universo Nespolo. Gli uffici di seguito danno contezza dei criteri e dell’importo complessivo (risibile) messo a disposizione dell’intero territorio regionale, e quindi del perché non vi sia stato contributo. Questo tentativo grossolano di fare polemica con l’inesistente, ci ha però dato l’occasione di ribadire quanto conti la capacità degli uffici di aderire ai bandi e di ottenere sempre il sostegno migliore per Verbania. Uffici che ringraziamo per l’impegno profuso e la professionalità messa a disposizione della cittadinanza. Rimane poi la capacità di dialogo, di creare reti e rappresentare un territorio. Le recenti elezioni provinciali dicono più di quanto occorra.







UNIVERSO NESPOLO: LA VERITA’ SU UNA GRANDE MOSTRA E SUI CONTRIBUTI REGIONALI



E' stata presentata richiesta di contributo per il progetto denominato "Le mostre di Villa Giulia", comprendente la mostra 'Universo Nespolo' e la programmazione per gli anni 2026 e 2027.



Il progetto, con richiesta di contributo di euro 32.000,00 rispetto ad una dotazione finanziaria complessiva per tutto il territorio regionale di euro 133.670,00, ha ottenuto un punteggio di 46 punti su 100 e si è posizionato al 12° posto su 17.



L'attribuzione del punteggio avviene attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'Avviso pubblico. Questi criteri sono fortemente oggettivi, in quanto si basano su informazioni comparabili fra i diversi progetti presentati. Ad esempio, alcuni criteri particolarmente rilevanti sono:



la notorietà e rilevanza degli artisti e dei curatori

la realizzazione, stampa e commercializzazione del catalogo

la copertura finanziaria con risorse proprie del Comune

l'impiego di personale dipendente specializzato

l'impiego di risorse per la comunicazione e promozione.



Su tutti questi criteri la domanda è evidenziato il forte impegno del Comune di Verbania e ha sicuramente garantito l'attribuzione dei relativi punteggi.



Ci sono altri elementi di valutazione che hanno probabilmente penalizzato la richiesta in quanto riguardavano aspetti che, nel caso della mostra 'Universo Nespolo', non sono stati particolarmente sviluppati, fra cui:



la formazione di giovani artisti e curatori

l'itineranza della mostra in altre sedi

le residenze d'artista

la collocazione in area montana.



E' importante sottolineare che questi criteri sono stati pubblicati dopo che l'attività espositiva è stata realizzata: l'avviso pubblico è stato diffuso il 25 luglio, mentre la mostra 'Universo Nespolo' era in preparazione dall'autunno 2024 ed è stata inaugurata il 17 maggio 2025. Questo rendeva impossibile modificare l'iniziativa per renderla maggiormente rispondente ai criteri definiti dall'avviso.



E' inoltre utile ribadire e sottolineare come la dotazione finanziaria di questo contributo ammontava a € 133.670,00 per l'intero territorio regionale. Questo evidentemente consentiva di prevedere che il numero di beneficiari sarebbe stato molto ridotto e infatti ha permesso di sostenere solo 9 progetti in tutto il Piemonte.



L’AUTOFINANZIAMENTO



La mostra ha comunque avuto una capacità di autofinanziamento del 21%, avendo raccolto dalla biglietteria e dal bookshop € 30.112,50 su una spesa complessiva di € 143.111,00