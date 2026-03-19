TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale) al via

La Città di Verbania accelera sui fronti della sostenibilità ambientale, della responsabilizzazione della cittadinanza e dell’equità.In linea con gli obiettivi della Regione Piemonte e le direttive ARERA, il Consorzio Rifiuti VCO e l’Amministrazione Comunale annunciano a maggio l’avvio sperimentale della raccolta del rifiuto indifferenziato con contenitori personalizzati, dotati di tecnologia RFID.L'obiettivo è ambizioso: ridurre la quota di indifferenziato e premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini e delle attività economiche attraverso l'introduzione della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale) a partire da gennaio 2027.Il nuovo sistema: come funzionaA partire dal prossimo mese di maggio, il rifiuto INDIFFERENZIATO dovrà essere conferito unicamente tramite bidoni e sacchi dotati di un sistema di riconoscimento dell’utenza (transponder RFID). Questa modalità garantirà il conteggio del numero di svuotamenti del bidone o del numero di sacchi esposti e l’attribuzione puntuale all’utenza stessa.I giorni ed orari di raccolta del rifiuto indifferenziato, e di tutti gli altri tipi di rifiuto, non cambiano.Pertanto dal 1 gennaio 2027 il calcolo della tassa rifiuti si baserà su un modello più equo e sostenibile, chiamato “tariffa puntuale” (TARIP) fondato sul principio “paghi per quanto produci”: un sistema di pagamento commisurato al comportamento di ciascuno. Una parte della tassa sarà infatti calcolata in base al rifiuto indifferenziato prodotto da ciascuna utenza, singola o aggregata (es. condominio) mentre la restante parte continuerà ad essere definita in base alla superficie ed al numero di componenti del nucleo familiare o della categoria di appartenenza per le attività economiche.Appuntamenti e scadenze per la cittadinanzaPer accompagnare le utenze in questa transizione, sono previsti due momenti fondamentali:1. Ritiro dei sacchi dal 26 marzo al 30 aprileLa nuova dotazione di sacchi con transponder RFID dovrà essere ritirata presso i punti di consegna:● ConSer VCO SpA - Via Olanda 55● Palazzo di Città - Piazza Garibaldi 15● Sede Comunale di Intra - Via F.lli Cervi 5Per informazioni sul ritiro dei sacchi è attivo il numero verde ConSer VCO 800.33.50.60 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 17:00.2. Ciclo di incontri pubbliciPer informare ma anche ascoltare e costruire insieme un percorso condiviso, il Consorzio Rifiuti VCO e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato diversi incontri pubblici sul territorio, tutti con inizio alle ore 21:00:○ 25 Marzo: Villa Giulia (Intra)○ 1 Aprile: Centro Sociale di Renco○ 8 Aprile: Casa Comunale di Fondotoce○ 14 Aprile: Centro Eventi "Il Maggiore"○ 17 Aprile: Scuola Primaria "G. Rodari" (Torchiedo)"Siamo consapevoli che ogni cambiamento richieda uno sforzo iniziale," dichiarano il Sindaco Giandomenico Albertella e il Presidente del Consorzio Massimo Manzini, "ed è nostro compito accompagnare la cittadinanza in questo percorso per costruire insieme una gestione dei rifiuti urbani più equa, virtuosa e sostenibile".