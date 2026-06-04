"Oltre le mura"

Cosa accade quando si varca la soglia di un istituto di pena? Cosa c’è, davvero, oltre quelle mura? Per rispondere a queste domande, non attraverso la freddezza dei dati ma con gli occhi di chi quella realtà la vive e la governa ogni giorno, è nato l'evento “CARCERE: CONOSCERE PER CAPIRE OLTRE QUELLE MURA”.



L’appuntamento si terrà il prossimo 5 giugno 2026, a partire dalle ore 20:30, presso la SOMS di Intra (Verbania).



L’iniziativa, introdotta da Laura Inglima (PLD VCO) e coordinata da Barbara Baino (Segretario Regione Piemonte PLD), si propone di guidare il pubblico in un percorso emotivo e conoscitivo profondo, capace di unire l'umanità della detenzione alla necessità costituzionale della rieducazione.



Un viaggio in cinque tappe: dal dolore al riscatto



La serata non sarà una semplice conferenza, ma un cammino strutturato per toccare la mente e il cuore della sala attraverso interventi flash di dieci minuti:

1. L’impatto umano: La serata si aprirà con la viva voce di Giuseppe Campo che porterà la sua testimonianza diretta sulla quotidianità spezzata della cella e sulla scintilla del cambiamento.

2. Il quadro costituzionale: L’avvocata penalista Paola Ponte e l’avvocato Maurizio Basile(Vicepresidente Camera Penale Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta) analizzeranno il profondo scarto tra l'Articolo 27 della Costituzione – che impone il rispetto dell'umanità e la rieducazione – e la dura realtà del sovraffollamento.

3. La salute dietro le sbarre: Il dottor Federico Gozzi (Responsabile del Servizio sanitario penitenziario) affronterà il tema della dignità della cura, accendendo i riflettori sulle fragilità fisiche e sul disagio psichico dentro il carcere.

4. Il tessuto economico: Si analizzerà il rientro nella società e il ruolo delle imprese del territorio nell'abbattere i muri culturali e burocratici, offrendo una seconda possibilità concreta.

5. L'esempio virtuoso del territorio: La dottoressa Erika Bardi (Responsabile area Economia Carceraria) presenterà lo straordinario modello della Cooperativa "Il Sogno" ONLUS. Dal 2007, attraverso progetti d'eccellenza come “Banda Biscotti”, il ristorante sociale “Gattabuia” e la “Casa Ceretti Caffetteria di quartiere”, la cooperativa dimostra nei fatti come il lavoro riduca la recidiva dal 75% a meno del 10%.



Spazio al dialogo

La parte finale della serata sarà dedicata a un dibattito strutturato con il pubblico, che potrà rivolgere domande dirette ai relatori, prima di una riflessione conclusiva sul primo passo concreto che la società "fuori" deve compiere per smettere di rimuovere la realtà del "dentro".



L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e al mondo del terzo settore per trasformare l'indifferenza in conoscenza.



Barbara Baino

Segretario regionale del Piemonte

del Partito Liberaldemocratico



Laura Inglima

Segretario provinciale del VCO

del Partito Liberaldemocratico