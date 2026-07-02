Eventi Cannobio Luglio 2026

Mostre: "Lo spazio ineffabile" e "Palloni gonfiati" di Gianni Cella.

La Città di Cannobio è lieta di annunciare la collaborazione con Gianni Cella, figura centrale dell'arte contemporanea italiana.

Il progetto espositivo – curato da Marianna Cappia e coordinato da Marco Albertella – si propone l'obiettivo di valorizzare la quarantennale carriera di Gianni Cella, partendo da una mostra diffusa dal titolo "Palloni gonfiati", con cinque opere dell'artista ospitate in luoghi emblematici della città, per poi continuare con "Lo spazio ineffabile", una personale antologica che si svolgerà presso Palazzo Parasi.

La mostra diffusa "Palloni gonfiati" sarà visitabile fino a domenica 25 ottobre 2026 e la mostra "Lo spazio ineffabile" sarà aperta al pubblico al 1° piano di Palazzo Parasi, nei seguenti orari, fino a domenica 19 luglio 2026:

giovedì: 10:00 – 13:00

venerdì: 15:00 – 18:30

sabato: 10:00 – 13:00 e 15:00 - 18:30

domenica: 10:00 - 13:00.

Ingresso libero e gratuito.



Esposizione: "Storie di casa mia" di Davide Baroggi

Presso il palazzo Mandamentale in via A. Giovanola 25, potrete assistere all'esposizione di un nostro concittadino Storie di casa mia di Davide Baroggi cura di Marco Albertella

L'esposizione è una mostra antologica dove la ricerca visiva unisce sensibilità pittorica, sperimentazione materica e riflessione concettuale.

La sua produzione artistica si distingue per l'attenzione metafisica, la luce acida e delle volte disturbante e la stratificazione dalle rapide pennellate. Elementi che diventano strumenti per esplorare temi come identità, la memoria e il rapporto tra spazio e percezione. Nelle sue opere convivono rigore compositivo ed espressività, in un equilibrio tra astrazione e suggestione figurativa.

Baroggi sviluppa un linguaggio personale in cui il colore e la materia dialogano con la superficie, creando lavori che invitano l'osservatore a un'esperienza immersiva e contemplativa.

Davide Baroggi (Locarno 1974) è un pittore contemporaneo attivo a Pavia, accostato al movimento dei Nuovi selvaggi italiani, ha sviluppato uno stile espressionista che unisce influenze popolari e simbolismo, utilizzando spesso supporti poveri come il cartone. La sua pittura è istintiva, materica e cromaticamente violenta.

Spazio espositivo presso il palazzo Mandamentale - sala del Consiglio da sabato 9 maggio a domenica 25 ottobre 2026

Orari apertura mostra:

giovedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

sabato dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30

domenica dalle 10.00 alle 12.30



Esposizione "Neo Pop Nuovo Glam"

L'arte contemporanea abita a Cannobio: inaugurazione mostra "Neo Pop Nuovo Glam"

Dal 25 luglio 2026, Palazzo Parasi apre le sue porte alla nuova esposizione collettiva dedicata alla vivace corrente Neo Pop. La mostra celebra il dialogo tra l'arte e la cultura di massa, proponendo opere ricche di rimandi al cinema, ai fumetti, ai cartoni animati e alla televisione.

Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi che desiderano esplorare i nuovi linguaggi visivi contemporanei in una cornice d'eccezione.

L'ingresso all'esposizione è completamente libero e gratuito.

Orari di visita:

• Giovedì :10:00 - 12.30

• Venerdì :16:00 - 18.30

• Sabato: 10.00 - 13.00 / 16.00 - 18.30

• Domenica: 10.00 - 13.00

Vernissage sabato 25 luglio ore 11:00



D.O.C. Luci sui cantautori...italiani

Giovedì 2 luglio dalle ore 21.00 sul lungolago di Cannobio potete assistere allo spettacolo musicale "D.O.C. Luci sui Cantautori..italiani".

Ingresso gratuito



Mercatino del Collezionismo

Sabato 4 luglio dalle ore 9 alle ore 18 vi aspettiamo sul lungolago di Cannobio per il tanto amato mercatino del collezionismo con pezzi unici e vintage.



"Giovani musicisti ossolani"

Sabato 4 luglio alle ore 21:30 non perdetevi il concerto "Musica senza confini" dei "Giovani musicisti Ossolani" presso il lungolago di Cannobio.

Il GMO è una rinominata orchestra giovanile di circa 90 musicisti tra i 10 e i 30 anni, noti per i loro spettacoli di grande impatto incentrati sulle più famose colonne sonore di film e musical.

Ingresso libero e gratuito.



Balli di gruppo e ballo liscio con Ory e Belly

Martedì 7 luglio alle ore 21.30 sul lungolago di Cannobio ci sarà una serata all'insegna del ballo liscio e di gruppo con Ory e Belly!



Festival letterario: "Scrittori in giardino"

Il festival letterario "Scrittori in Giardino" prosegue con il suo secondo imperdibile appuntamento della IV edizione.

Ti aspettiamo martedì 8 luglio alle ore 20:30 nella splendida cornice di Villa Rosa (Traffume) per una serata speciale all'insegna della grande letteratura.

Beatrice Salvioni presenterà il suo romanzo "La Malacarne".

L'ingresso è libero e gratuito, in caso di maltempo l'evento si sposterà al coperto presso il Palazzo Parasi.



Leone di Note 2026 "Quartetto Prisma"

Siamo felici di invitarti al concerto inaugurale della rassegna Leone di Note 2026 giovedì 9 luglio alle ore 18:30.

Il suggestivo scenario della Chiesa di Carmine Superiore a Cannobio ospiterà il talento e l'energia del Quartetto Prisma, una formazione interamente dedicata alle magiche sonorità del flauto traverso.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso l'Albergo del Lago a Carmine Inferiore (Cannobio).

Ingresso libero e gratuito



Concerto di Davide Visin

Giovedì 9 luglio alle ore 21.30 sul lungolago di Cannobio ci sarà il concerto di Davide Visin per regalare a tutti una splendida serata.



Miss Eleganza Piemonte 2026

Sabato 11 luglio alle ore 20.30 sul lungolago si terrà l'evento più "elegante" dell'estate: "Miss Eleganza Piemonte 2026" .

Non mancate alla presentazione di queste fantastiche ragazze che sfileranno nella bella cornice del Lago Maggiore nella piazza Vittorio Emanuele III.

Chi sarà la Miss vincitrice?



Ballo liscio con "I ragazzi del lago"

Martedì 14 luglio vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele III a partire dalle ore 21.30 per una serata in musica in compagnia dei "I ragazzi del lago" che, come sempre, si esibiranno in questa stupenda location!



Arfacchia Sant'Agata

Martedì 14 Luglio alle ore 21:00 presso la frazione di Sant'Agata si terrà il concerto di Arfacchia.

Vi aspettiamo per trascorrere assieme una serata all'insegna della buona musica.

Ingresso libero e gratuito.



Borg Folk con risottata

Giovedì 16 Luglio, l'energia e la tradizione del "Borg Folk con risottata" riaccendono il cuore di Cannobio.

A partire dalle ore 18:00, il suggestivo Borgo Antico si vestirà a festa per accogliervi in un'atmosfera magica, fatta di profumi irresistibili, ottimo cibo e travolgente musica dal vivo del gruppo "Le nostre valli".



Spettacolo teatrale: "L'isola delle lucciole"

Vi aspettiamo, grandi e piccoli, per trascorrere insieme una piacevole serata all'insegna del teatro.

Siete tutti invitati ad assistere allo spettacolo teatrale "L'isola delle lucciole", che si terrà giovedì 16 luglio alle ore 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele III.



Corale La Fortezza

Sabato 18 luglio, alle ore 21:30, la splendida cornice del lungolago di Cannobio ospiterà l'energia e le voci del gruppo corale "La Fortezza".

Lasciati trasportare dalle note in una location magica.

L'ingresso è libero e gratuito.



Ballo liscio con Mauro Starone

Martedì 21 luglio sul lungolago di Cannobio, a partire dalle ore 21.30, terrà luogo una serata di ballo liscio con Mauro Starone.



Leone di Note 2026 "LFJ Guitar Trio"

I grandi appuntamenti della rassegna Leone di Note 2026 continuano con una serata interamente dedicata alle corde e alle emozioni della chitarra.

Giovedì 23 luglio alle ore 21:00, la splendida cornice di Piazza di Cinzago a Cannobio ospiterà le melodie e l'intreccio sonoro del LFJ Guitar Trio, per un concerto sotto le stelle da non perdere.

In caso di maltempo, l'evento si sposterà al coperto presso la Chiesa di S. Agata (Cannobio).

Ingresso libero e gratuito



GAB

Giovedì 23 Luglio non perdetevi il concerto di GAB! Dalle ore 21:30 presso il lungolago di Cannobio.

L'ingresso è libero e gratuito.

Musica, atmosfera e una location splendida vi aspettano, non mancate!



Cannobio Beach Festival

Quest'anno presso il Lido di Cannobio ci saranno 3 giorni di festa. Giovani, "meno giovani", residenti, turisti e chiunque abbia voglia, siete tutti invitati a trascorrere una serata all'insegna della musica e divertimento.

Il programma:

24 luglio:

ore 18.00 DJ set Dada Voice

ore 22.00 Zarro Night

25 luglio:

ore 11.30 musica con Alex Gasp

ore 15.00 Power yoga e zumba

ore 17.30 Dj set Micky Salentino

ore 22.00 Fuochi d'artificio

26 luglio:

ore 11.30 musica con Alex Gasp

ore 15.00Power yoga e zumba

ore 17.30 DJ set Dada Voice

Street food e gadget a tema per ogni serata.

Ingresso gratuito. Partecipate numerosi!



Fuochi d'artificio

Sabato 25 luglio torna l'evento più atteso e magico dell'estate: lo spettacolo dei Fuochi d'Artificio!

A rendere la serata ancora più speciale ed emozionante ci sarà l'energia e la musica dal vivo della Woo Doo Band!

Vi aspettiamo presso il Lungolago di Cannobio a partire dalle ore 22:30

Preparatevi a vivere una notte indimenticabile tra luci, riflessi sull'acqua e grande musica.



Concerto Coro Stella per Sant'Anna

Domenica 26 luglio lasciati trasportare dalle voci del Coro Stella Traffiumese.

Uno storico gruppo corale nato nel 1978, capace di far vibrare l'anima attraverso la magia del canto popolare, brani d'autore e la suggestiva polifonia sacra.

Il concerto si terrà presso la Chiesa di Sant'Anna alle ore 21:00.