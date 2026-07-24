S.O.M.S. di Santino celebra i 155 anni

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santino e dintorni celebra quest’anno il 155° anniversario di costituzione, con una serie di iniziative proposte in collaborazione con la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, e con il patrocinio del Comune di San Bernardino Verbano e del Parco della Val Grande.



Le celebrazioni si terranno sabato 25 luglio 2026 nella piazza del Municipio e nel Palazzo comunale.



LA STORIA DEL SODALIZIO



Il 31 gennaio 1871, celebrando il patrono San Giulio, 148 soci costituirono formalmente il sodalizio, dando una risposta concreta a lavoratori che sentivano la necessità di una tutela condivisa, come già avvenuto in alcune realtà vicine.

La creazione di una cassa comune dalla quale attingere nei momenti di difficoltà, garantendo ai soci sussidi in caso di malattia e tutelando i familiari in caso di decesso del socio, furono i primi interventi mutualistici, ai quali si affiancò, nel 1872, la costituzione di una scuola, con l’aggiunta del termine “Istruzione” alla storica denominazione del sodalizio, già richiamante il Mutuo Soccorso.

Fulgido esempio di mutualità e fratellanza, la Società Operaia arrivò a riunire 279 soci nell’arco di pochi anni, come risulta dal censimento ministeriale alla fine del 1878, ed ottenne il riconoscimento giuridico nel 1904.

Fulcro dell’attività sociale e ricreativa è stata, ed è ancora, la sede sociale, acquistata da un privato nel 1875, e ristrutturata nel corso dei decenni, adattandola alle esigenze del sodalizio.

Nel corso del Novecento, come per altre Società di Mutuo Soccorso, il sodalizio di Santino registrò momenti di maggiore e minore dinamismo, ma non venne mai sciolta. Nel secondo dopoguerra, ed ancor più negli anni ‘70, ripresero infatti le iscrizioni, con una attività soprattutto conviviale e con la istituzione di una scuola di Musica.

La consapevolezza di dover far fronte comune per la salvaguardia dei valori mutualistici portò anche alla costituzione, nel 1982, di un Comitato di Coordinamento delle Società operaie del Verbano Cusio Ossola. La Società di Santino si fece attiva promotrice di questa significativa esperienza, che si sviluppò per circa un decennio, e portò alla organizzazione di tre convegni, a Santino, Domodossola, Omegna, ed alla diffusione di un notiziario. Azioni che agevolarono i contatti ed il confronto fra i sodalizi, che dura ancora oggi, e pose le basi per la costituzione di quello che oggi è il Coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso del Piemonte e della Valle d’Aosta.



LA SOMS OGGI



La Società di Mutuo Soccorso oggi riunisce 110 soci ed è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal presidente Gianluca Bottini, dalla vicepresidente Cecilia Fantoli, dalla segretaria Patrizia Ruaro e dai consiglieri Dario Azzini, Valter Cerutti, Simone Chienello, Ivan Collina, Monica Lomazzi, Matteo Morandi.



«Il nostro sodalizio raggiunge quest’anno un importante traguardo – spiegano i componenti del CdA – Negli ultimi decenni, la nostra attività non si è mai interrotta e stiamo cercando di dare nuovo impulso ai principi del Mutuo Soccorso, attualizzandoli. Speriamo, inoltre, di riuscire sempre più a coinvolgere i nostri soci, che sono alla base della Società, con una continuità di ideali che si trasmette di generazione in generazione. Con alcune realtà locali stiamo cercando di definire convenzioni a favore dei soci, iniziative finalizzate alla prevenzione sanitaria, alla tutela del benessere fisico, promuovendo inoltre una cultura mutualistica».

LA MOSTRA

In tale contesto si inserisce anche la proposta della mostra “Modus Operandi – Il Mutuo Soccorso dalla A alla Z” che sarà inaugurata nella sala consiliare del Municipio il 25 luglio. La mostra è stata realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso e verrà presentata da Mariella Zanetta che sottolinea: «Attraverso immagini e simboli che hanno caratterizzato e accompagnato l’esistenza delle Società di Mutuo Soccorso viene illustrato il modo di essere di questi straordinari sodalizi. Un insieme di “tessere di riconoscimento” che identificano una forma di vita espressa nel fare, agire, manifestare principi e ideali. Lettera dopo lettera si compone quindi l’alfabeto del Mutuo Soccorso.



Programma di sabato 25 luglio



ore 16.30

Ritrovo dei soci e delle Società consorelle presso la chiesa parrocchiale di Santino

per la Santa Messa

e la benedizione della nuova bandiera sociale

Al termine della funzione, il corteo con le bandiere sociali tornerà in piazza Municipio



ore 17.30

Inaugurazione della mostra “Modus Operandi – Il Mutuo Soccorso dalla A alla Z”

presso la sala consiliare del Municipio



Seguirà aperitivo in piazza Municipio

offerto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santino



dalle ore 19.30

Cena sociale con paella e sangria

(per informazioni tel. 392 209 2228)



Accompagnamento musicale del gruppo

“Fermata d’emergenza”

musica italiana dal vivo