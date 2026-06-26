Da 154 anni gli Alpini sono una costante nella storia nazionale come in quella locale: in pace come in guerra, nelle pubbliche calamità o nei momenti di festa, le Penne Nere ci sono sempre state.Il Comune di Mergozzo, la Sezione di Domodossola dell’Associazione Nazionale Alpini e i Gruppi di Mergozzo e Bracchio hanno organizzato, per sabato 27 giugno 2026 una conferenza dal titolo “Penne nere – storia ed evoluzione degli Alpini dal 1872 a oggi”.L’evento, programmato per le ore 17.00 presso l’Antica Latteria (Vicolo XI, 11a), aprirà i festeggiamenti e le commemorazioni del 4° raduno dei Gruppi Alpini della Bassa Ossola appartenenti alla Sezione di Domodossola.Relatore sarà il mergozzese Carlo Fedeli, trantaquattrenne ricercatore di storia locale e Alpino in armi che, come istruttore di Mountain Warfare presso la celebre Scuola di Aosta, si occupa della formazione delle nuove generazioni di Penne Nere.La conferenza ripercorrerà, con particolare attenzione ai legami con il territorio, le principali vicende che hanno portato alla costituzione e alla consacrazione della Specialità Alpina: dalle guerre mondiali alla stagione della leva per approdare in un’attualità ricca di richiami al passato e nuove sfide.A introdurre l’argomento ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Mergozzo, Massimiliano Stoto, Capogruppo degli Alpini di Bracchio e del cavalier Giovanni Grossi, sergente in congedo e Presidente della Sezione di Domodossola dell’Associazione Nazionale Alpini.L’evento proseguirà domenica 28 giugno con il ritrovo dei Gruppi alle ore 09.30 al Campo Sportivo di Mergozzo, la resa degli onori al Vessillo della Sezione di Domodossola, la Santa Messa celebrata dal Parroco Don Massimiliano Maragno, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto e il pranzo.