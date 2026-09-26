Manifestazione contro l'intitolazione del lungolago a Ramelli

Domenica 27 settembre 2026, alle ore 17.00, è in programma una manifestazione pubblica per esprimere contrarietà all'intitolazione del lungolago di Verbania Intra a Sergio Ramelli.

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Verbania Manifestazione contro l'intitolazione del lungolago a Ramelli
Il ritrovo è fissato al Parco Cavallotti, all'inizio del lungolago, da dove partirà un corteo che attraverserà la passeggiata fino al nuovo spazio di fronte a piazza Ranzoni, lato lago.

Al termine del percorso si terrà un presidio con gli interventi di Franco Chiodi, presidente ANPI provinciale VCO, e Nino Boeti, coordinatore ANPI Regione Piemonte.
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