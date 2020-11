Cristina su assegnazione canoni idrici

"Un grazie a questa amministrazione della Regione Piemonte con il suo presidente Cirio e un grazie al nostro consigliere regionale, rappresentante del territorio ossolano, Alberto Preioni che hanno voluto portare avanti con grande volontà e passione per il nostro territorio questa legge, approvata lo scorso agosto" dichiarano l’onorevole di Forza Italia Mirella Cristina e Marina Oliva, consigliere provinciale della lista “Per la specificità del VCO”.



"Una legge che porta nelle casse provinciali la bellezza di 12 milioni di euro già da quest’anno – proseguono-, un grande risultato che permetterà alla Provincia del VCO di uscire dal buio, saldare i debiti e riprendere a lavorare per raggiungere gli obiettivi previsti dalle normative per lo sviluppo del Verbano Cusio Ossola".