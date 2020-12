Alleanza Civica su scuola a distanza

Ancora una volta si individuano le scuole come settore ad alto rischio di diffusione del COVID e si decide di tenerle chiuse fino al 7/01/2021. Le dichiarazioni pubbliche indicano spesso come prioritario il funzionamento della scuola in quanto si ritiene indispensabile investire sul capitale umano per affrontare e superare le crisi del XXI° secolo, si dice che i giovani stiano pagando il prezzo più alto, viene ribadito anche dalla comunità scientifica che la DAD è uno strumento parziale e riduttivo rispetto ai bisogni educativi del processo di formazione degli studenti e più sono giovani d’età più la carenza della relazione e del confronto diretto incide negativamente, nonostante si sia passati da zona rossa a zona arancione, il Piemonte decide di non cambiare le disposizioni di chiusura.



Pur condividendo che la situazione di rischio sia ancora alta, noi ci saremmo aspettati che almeno le classi seconde e terze della secondaria di 1°grado potessero aprire come del resto succede in Lombardia, regione non certo messa meglio del Piemonte per intensità di rischio. Abbiamo visto che gli stessi studenti 13/14enni insieme ai genitori denunciano questa situazione, bisognerebbe fare una seria e coraggiosa autocritica per rispondere alle loro richieste che, in fin dei conti sono rivendicazioni di un diritto sancito dalla Costituzione italiana. Bastava predisporre delle misure in tempo utile, quando la linea del contagio migliorava e tutti sapevano che passare nell’area arancione permetteva maggiori spazi d’azione, magari intervenendo sull’organizzazione e distribuzione oraria, forse bastava suggerire un rientro misto DAD / presenza.



Se veramente la scuola è una priorità, una soluzione si poteva trovare, non si è fatto neanche lo sforzo di tentare, così è stato più facile e comodo visto che tener chiuse le scuole non comporta conseguenze economiche.



Gruppo Consiliare Alleanza Civica di Verbania