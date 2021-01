Nastri e Songa bene il Treno Riviera Express

"Il progetto Riviera Express, cioè un convoglio ferroviario che collegherebbe il sud della Francia con la Svizzera e la Germania passando anche per l’Italia e in particolare per la provincia di Verbania-Cuso-Ossola, rappresenta un'opportunità che va colta e non lasciata sfuggire lavorando affinchè sia prevista una fermata nella stazione di Verbania, da poco riqualificata.



E' fin troppo evidente il valore e il significato sul piano economico e turistico che una simile iniziativa potrebbe avere per tutto il nostro territorio. Verbania grazie alle sue presenze turistiche ed ai servizi esistenti ha tutte le carte in regola per rientrare non soltanto nella tratta del Riviera Express, ma di ottenere una fermata. Mi auguro, quindi, che a tutti i livelli politici si realizzi un'unità di intenti per centrare un risultato che per l'economia della provincia VCO avrebbe un impatto significativo e che rafforzerebbe il ruolo della nostra Provincia nel cuore dell'Europa".



“Auspichiamo la costituzione di un tavolo tecnico politico del territorio del VCO che possa attivare tutte le energie possibili su questo tema”.



Lo dichiarano il senatore di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri, vicecoordinatore vicario di FdI in Piemonte e il Presidente provinciale di FdI e componente della direIone nazionale FdI Luigi Songa.