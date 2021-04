Formazione sicurezza serbatoi GPL

In data 21 aprile 2021 presso questo Comando è stata organizzata una giornata di presentazione e utilizzo del mezzo FT1 delComando di Torino con le dotazioni per la messa in sicurezza di serbatoi di GPL e GNL/GNC e liquidi a Temperatura e Pressione Ambiente, a cura di personale del Comando di Torino e rivolto al personale del Comando di Verbania.Tale giornata è stata inquadrata nell’ambito di un corso di alta qualificazione che si sta svolgendo dal 12 aprile presso il Comando, che abiliterà il personale alla qualifica di NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico Radiologico) di secondo livello (Esperto Provinciale) grazie alla partecipazione di istruttori abilitati provenienti dai Comandi di Torino, Biella e Vercelli e dalla Direzione Regionale Piemonte.