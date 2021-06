Sicurezza CEM: Marchionini risponde a Montani

In merito all'ennesimo comunicato stampa del centro destra sul centro eventi Il Maggiore, questa volta a firma del Senatore leghista Enrico Montani, la domanda che pongo è semplice: secondo il senatore Enrico Montani la Regione (che ha finanziato in parte l'opera, ed è di colore leghista) e L'ASL del VCO usano un centro vaccinale non sicuro?



Un Senatore dovrebbe conoscere la differenza tra CPI (certificato prevenzioni incendi) in deroga e assenza di CPI. Dovrebbe saperlo, non fosse altro per alcune scuole superiori della zona, di competenza provinciale (governata sempre dalla Lega), anche'esse con CPI in deroga, in cui è obbligo, sì morale, mettere a norma investendo in opere e manutenzione.



Lo invito ad evitare allarmismi inutili, solo per macchiare un servizio che funziona come ha osservato lo stesso Presidente del Piemonte Alberto Cirio in visita al teatro il 28 aprile scorso.



Forse il buon funzionamento del centro eventi Il Maggiore da fastidio e innervosisce una parte del centro destra. Ne prendo atto.



Eppure chi viene eletto, compreso il Senatore, dovrebbe essere al servizio della comunità e impegnarsi per migliorare le situazioni e gioire se qualcosa funziona. Invece qui si mastica amaro e si attacca a testa bassa. I verbanesi dell'attivismo politico e in comune a Verbania del Senatore ricordano solo le figuracce per i servizi televisivi delle Iene su debiti e fallimenti. Una pessima pagina che per fortuna gli elettori anche della Lega hanno superato.



Il Sindaco di Verbania

Silvia Marchionini