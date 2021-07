Posa luci sulla ciclo pedonale di via Vittorio Veneto

Si lavora nuovamente per il miglioramento della mobilità ciclo pedonale cittadina, con la realizzazione dei punti luce sulla pista già esistente in via Vittorio Veneto, tra il lungolago di Pallanza e i giardini botanici di villa Taranto.



Un intervento partito oggi per realizzare un perimetro luminoso orizzontale ad alta visibilità per la delimitazione tra la pista ciclabile esistente e la corsia stradale a senso unico, attraverso un sistema di illuminazione orizzontale, funzionale, evoluto ed eco sostenibile. Per mettere più in sicurezza i moltissimi cittadini e turisti che utilizzano quella pista anche nelle ore serali.



Questo intervento fa parte di un lotto di lavori di 273 mila euro che prevede anche il nuovo collegamento tra la pista ciclo pedonale pedonale dalla Stazione alla Riserva Naturale lungo il fiume Toce attualmente in via di ultimazione.



Continua l’impegno di questa Amministrazione per completare e rendere omogeneo e più fruibile il sistema delle piste ciclo pedonali a beneficio dei nostri cittadini e dei turisti.





L’Amministrazione Comunale di Verbania