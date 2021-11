Arriva TEDx a Verbania

Cos'è TED



TED (Acronimo che sta per Technology, Entertainment, Design) è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha come scopo la promozione di "idee che meritano di essere diffuse". Iniziata nel 1984 come una conferenza di quattro giorni in California, TED è cresciuta per supportare la sua missione con molteplici iniziative. Ogni anno, i maggiori protagonisti mondiali del "fare" e del "pensare" sono invitati a salire sul palco di TED per presentare le loro idee. Molti di questi discorsi vengono poi resi disponibili gratuitamente su TED.com. Tra i relatori TED si annoverano Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan e Daniel Kahneman.



Con il tempo TED ha creato una serie di iniziative sempre nell'ottica di dare valore alle idee, tra cui TEDx.



Cos'è TEDx



Nello spirito di condividere e promuovere le "idee che meritano di essere diffuse", TED ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la "x" sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente), che si propone di far vivere localmente un'esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED. Agli eventi TEDx, vengono combinati presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni di video tratti dai TEDTalks per stimolare il dialogo tra i partecipanti e favorire le relazioni all'interno del gruppo di piccole dimensioni. Le

Conferenze TED forniscono il modello guida generale per l'organizzazione degli eventi TEDx, ma i TEDx, incluso TEDx Verbania, sono realizzati in modo indipendente.



Cos'è TEDxVerbania



TEDxVerbania è un pezzo di mondo che arriva nella nostra provincia per mostrare e valorizzare la filosofia delle idee che meritano di circolare, per cambiare il modo di pensare, per migliorare la vita e promuovere le persone e i loro pensieri.



Il primo evento TEDxVerbania mira a trattare il Tema della Crescita, spaziando fra diverse discipline quali lo sport, la scienza, la psicologia, il design e la tecnologia. Alcuni relatori di età, storia e percorsi diversi porteranno sul palco le loro idee ed esperienze, con lo scopo di condividere

e ispirare il pubblico. L'idea è nata dagli imprenditori nei settori digitale e new media Nathalie Ghioni e Oscar Badoino.



TEDx Verbania sarà condotto da Ivo Casorati, titolare dell'agenzia di comunicazione ComunicatIVO e speaker di molti eventi, e vedrà gli intermezzi musicali della band Wime, un progetto di David Veronesi, con Roberta Brighi, Elisa Lomazzi, Edoardo Sansonne, Sebastiano Sempio, Giulio Tosatti, Alessandro Borgini. Wime, che ha partecipato a XFactor 2020, è stata eletta nel 2019 Best Arezzo Wave Bane, Piemonte.



Le riprese saranno curate dal video maker Mattia Lia, e la preparazione dell'evento ha visto impegnata la regista Silvia Clo Di Gregorio in veste di tutor dei performer.



Questi i relatori che saranno presenti sabato 15 novembre



* Valentina Greggio - Come andare oltre i limiti!

Verbanese, è la donna più veloce del mondo sugli sci con 247,083 km/h & vincitrice di 4 Coppe del Mondo e 2 ori mondiali in sci di velocità.



* Giulia Di Gregorio - Disimparare per Crescere.

Verbanese di nascita, Service & UX Designer ora in H-FARM Innovation, alle spalle un percorso internazionale dalla Stanford University a NTT Data.



* Filippo Lubrano - La Cybersecurity non deve farvi paura, deve terrorizzarvi!

Ingegnere gestionale, giornalista e scrittore. Esperto di Cybersecurity, Intelligenza artificiale e Blockchain.



* Simone Rana - Come convivere con la depressione anche se non ti paga l'affitto.

Verbanese, Digital Creator e Videomaker.



* Giustiniano La Vecchia, accompagnato al piano dal M° Mario Rosini - La sana inquietudine: Il coraggio di essere Nomadi creativi.

Ispiratore, autore & fondatore della associazione no porfit Hub Brain e della comunità di Nomadi Creativi, lui stesso nomade creativo ed esperto di sana inquietudine.



* Corinna Martinella - Scientific Thinking: come la Scienza può aiutarci nella vita di tutti i giorni.

Verbanese di nascita, scienziata. A Ginevra per lavorare alla sua tesi di laurea al CERN, riceve la Laurea Magistrale in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano. Successivamente completa un Dottorato in Fisicaapplicata svoltosi in collaborazione tra il CERN, L'università di Jyväskylä

in Finlandia, e l'ETH di Zurigo.



* Chiara Cesaro & Christian Fisher - La mia storia è differente.

Pedagogisti & fondatori dell'associazione ARES a favore dell'autismo



I posti per assistere a TEDx Verbania sono ancora disponibili sul sito del teatro Il Maggiore: www.ilmaggioreverbania.it.



TEDx Verbania si svolge grazie anche al supporto di Young Platform, Space Verbania, Aqva di Cannero e Teloni Verbano.



Per ulteriori informazioni: www.tedxverbania.net