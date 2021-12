Preioni su PNRR, ambiente e VCO

La Regione, come noto, ha individuato quattro siti - il parcheggio del Maggiore e l’area ex Comola nel Verbano, le miniere d’oro di Macugnaga e l’ex Ruga area sud a Villa in Ossola - per il completamento del recupero ambientale con i fondi del Pnrr. Soddisfazione al riguardo viene manifestata in una nota dal presidente del gruppo Lega Salvini Alberto Preioni, che dichiara: “Un’altra buona notizia per il territorio del Vco che giunge a completamento di in lavoro lungo e minuzioso che come Lega abbiamo svolto nei mesi scorsi nelle comunità locali per individuare con gli amministratori i progetti meritevoli di attenzione. I quattro siti da bonificare del Verbano Cusio Ossola sono stati, dunque, inseriti nell’elenco complessivo del Piemonte – spiega Preioni – che il nostro assessore regionale, Matteo Marnati, sottoporrà prossimamente al ministero per agganciare ulteriori fondi del Pnrr”.“La partita in direzione dell’ambiente – conclude Preioni – è forse la più importante che ci giochiamo nel prossimo futuro per consegnare alle giovani generazioni un pianeta in condizioni migliori di quelle attuali. La strada green va percorsa fino in fondo e noi intendiamo farlo. E ciò è in grado di avvenire tramite i fondi europei da una, ma dall’altra anche e soprattutto grazie alla nostra capacità di intercettare i progetti più validi in sinergia con gli enti locali”.