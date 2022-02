"Verbania Green anche sul lago…" vince secondo premio

Il Progetto "Verbania Green anche sul lago…" presentato dall’Amministrazione Comunale di Verbania del sindaco Silvia Marchionini è stato premiato, nella cerimonia svoltasi ieri a Torino, dalla Commissione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2021, aggiudicandosi il secondo riconoscimento di ben 6.500 euro messo a disposizione da ANCI Piemonte.“Il progetto riguarda l’acquisto della barca elettrica (utilizzabile anche da chi è diversamente abile) e del suo utilizzo a scopo didattico e turistico e l’investimento sul nuovo pontile destinato alle barche elettriche al porto di Intra – segnala l’assessore all’ambiente Giorgio Comoli che ha ritirato il premio – e ricompensa lo sforzo dell’Amministrazione e degli uffici competenti per i risultati complessivi raggiunti. Infatti oltre a questo progetto abbiamo investito molto sulla transizione ecologica ed energetica con le nuove colonnine per le ricarica di auto e bici elettriche, sul bike sharing oltre che sull’implementazione delle piste ciclo pedonali. Ricordo anche che la barca è il pontile sono stati finanziati (in parte) con il progetto Mobster".Quella di quest’anno è stata una edizione che ha visto ben 95 progetti candidati in rappresentanza di 178 Comuni, ed ha saputo stimolare una risposta eccellente da parte del territorio, raccogliendo esperienze virtuose in tutte le 8 province piemontesi e coinvolgendo amministrazioni dimensionalmente molto diverse.Alla cerimonia erano presenti il Presidente Corsaro di Anci Piemonte, l’assessore all’Ambiente del comune di Torino Foglietta, l’assessore regionale Marnati, rappresentanti dei vari sponsor e delle fondazioni.https://www.anci.piemonte.it/premio-piemonte-innovazione-e-sviluppo-2021-i-vincitori/